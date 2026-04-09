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Assam Election: 'जुबीन गर्ग के लिए न्याय...', बदरुद्दीन अजमल ने AIUDF के लिए मांगा समर्थन

Assam Election 2026 Badruddin Ajmal Cast Vote: AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने असम में मतदान कर पार्टी के लिए समर्थन मांगा. उन्होंने ‘ताला-चाबी’ चुनाव चिन्ह के लिए उत्साह का दावा किया और जुबीन गर्ग के लिए न्याय, शिक्षा और तकनीक के मुद्दों पर वोट देने की अपील की.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 09, 2026, 03:36 PM IST

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Assam Election: 'जुबीन गर्ग के लिए न्याय...', बदरुद्दीन अजमल ने AIUDF के लिए मांगा समर्थन

Assam Election 2026: ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने गुरुवार को होजाई के बोरडोंगकी सरकारी LP स्कूल में बने एक पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला. असम विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग जारी है. उन्होंने राज्य में पार्टी के लिए वोटरों में ज़बरदस्त उत्साह दिखाया और ज़ुबीन गर्ग के लिए न्याय की मांग करते हुए समर्थन की अपील की. अजमल ने कहा, "हमें पूरे असम में हर जगह 'ताला और चाबी' चुनाव चिह्न के लिए लोगों में उत्साह दिख रहा है. जुबीन गर्ग के लिए न्याय, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के लिए AIUDF को वोट दें."

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, चल रहे 2026 विधानसभा चुनावों में आज दोपहर 1 बजे तक असम में 59.63 फीसद वोटिंग हुई. इससे पहले दिन में, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 126 सीटों वाली राज्य विधानसभा चुनावों के लिए चल रही वोटिंग में अपना वोट डाला. सीएम जालुकबारी से NDA के उम्मीदवार हैं. उन्होंने पोलिंग स्टेशन नंबर 15 पर अपना वोट डाला. उनके साथ उनकी पत्नी रिंकी भुइयां सरमा और उनके बच्चे भी थे.

असम में 126 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 2.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के योग्य हैं. चुनाव मैदान में 722 उम्मीदवार हैं. कुल 2,50,54,463 वोटरों में से 1,25,31,552 पुरुष वोटर और 1,25,22,593 महिला वोटर हैं. ट्रांसजेंडर श्रेणी में 318 वोटर और 63,423 सर्विस वोटर हैं. वोटरों में से 6,42,314 वोटर 18-19 साल की उम्र के हैं, 2,50,006 वोटर 80 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, और 2,05,085 वोटर दिव्यांग हैं.

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एक प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि निगरानी व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए आयोग के निर्देशों के अनुसार वेबकास्टिंग की सुविधाएं की गई हैं. सभी 31,490 पोलिंग स्टेशनों पर वेबकास्टिंग की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें 31,486 मुख्य पोलिंग स्टेशन और 4 सहायक पोलिंग स्टेशन शामिल हैं. चुनाव संपन्न कराने के लिए कुल 1,51,132 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है. मतदान के लिए 41,320 बैलेट यूनिट, 43,975 कंट्रोल यूनिट और 43,997 VVPAT मशीनों की व्यवस्था की गई है, जिसमें आपातकालीन उपयोग के लिए आरक्षित मशीनें भी शामिल हैं. आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त मतदान कर्मियों को भी तैयार रखा गया है.

इनपुट- ANI

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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