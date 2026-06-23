इसी मुद्दे को लेकर जब जी न्यूज ने मध्य प्रदेश के सतना में मुस्लिम समुदाय के लोगों से भारतीय जनता पार्टी सरकार के बारे में राय जानने की कोशिश की गई, तो कई लोगों ने माना कि कहीं न कहीं डर और असहजता का माहौल महसूस होता है. उनका कहना था कि उन्हें कुछ संगठनों की ओर से संदेह और तीखी नजरों से देखा जाता है, जिसकी वजह से सामाजिक दूरी और अलगाव की भावना पैदा होती है, और हालिया दिनों में यह गहराता जा रहा है.