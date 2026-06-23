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Madhya Pradesh News Today: असम के होजाई से विधायक और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने मंगलवार (23 जून) को एक बड़ा बयान दिया. उनके इस बयान ने देश का सियासी पारा चरम पर पहुंचा दिया. अजमल ने अपने एक बयान में बीजेपी पर निशाना साधते हुए मुसलमानों के साथ कथित हिंसा और भेदभावा का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर जुबानी हमला बोला.
इस मौके पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां मुस्लिम समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है. इससे पहले मुसलमानों के साथ भेदभाव, हिंसा, धार्मिक स्थल और मदरसों पर कार्रवाई को लेकर एपीसीआर की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया.
इसी मुद्दे को लेकर जब जी न्यूज ने मध्य प्रदेश के सतना में मुस्लिम समुदाय के लोगों से भारतीय जनता पार्टी सरकार के बारे में राय जानने की कोशिश की गई, तो कई लोगों ने माना कि कहीं न कहीं डर और असहजता का माहौल महसूस होता है. उनका कहना था कि उन्हें कुछ संगठनों की ओर से संदेह और तीखी नजरों से देखा जाता है, जिसकी वजह से सामाजिक दूरी और अलगाव की भावना पैदा होती है, और हालिया दिनों में यह गहराता जा रहा है.
सतना के मुस्लिम अधिवक्ता और समाजसेवी मोहम्मद एहतेशाम आमिर ने बदरुद्दीन अजमल के बयान का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि वे बदरुद्दीन अजमल की बातों से सहमत हैं और सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत ध्यान देना चाहिए.
वहीं, मुस्लिम समाजसेवी साबिर खान ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है. उनके मुताबिक, अगर देश का कोई वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.
स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह भी कहा कि सरकार की कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का फायदा उन्हें मिल रहा है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा और सभी के साथ समान व्यवहार के मामले में अभी भी एक दूरी महसूस होती है. उनका मानना है कि सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि समाज में भरोसा, सुरक्षा और बराबरी की भावना भी मजबूत होनी चाहिए.
बदरुद्दीन अजमल के बयान और सतना में सामने आई प्रतिक्रियाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि देश में सभी समुदायों के बीच विश्वास और सामाजिक सौहार्द को कैसे और मजबूत बनाया जाए. मुसलमानों का कहना है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का फायदा तो मिल रहा है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा और समान व्यवहार की दृष्टि से अभी भी खाई महसूस हो रही है. फिलहाल यह मुद्दा सियासी और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है.