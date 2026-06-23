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"बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान असुरक्षित हैं," बदरुद्दीन अजमल के दावों से एमपी की सियासत में उबाल

Badruddin Ajmal on Muslim Discrimination Case: असम के होजाई से विधायक और AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उनके इस बयान के बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सियासी बहस छिड़ गई. सतना में उनके इस बयान पर स्थानीय मुसलमानों ने सहमति जताई.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 23, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:21 PM IST
"बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान असुरक्षित हैं," बदरुद्दीन अजमल के दावों से एमपी की सियासत में उबाल
Image Credit: मौलाना बदरुद्दीन अजमल (फाइल फोटो)

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