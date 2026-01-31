"CM हिमंता का नाव डूबा देंगे मियां मुसलमान..." AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने क्यों कही ये बात

Assam Miya Muslim Controversy: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने हाल ही में मियां मुसलमानों के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था. उन्होंने असम के लोगों से आह्वान किया था कि वे मियां मुसलमानों को परेशान करें. उन्होंने कहा था कि अगर एक रिक्शे वाला मियां मुसलान पांच रुपये किराया मांगता है, तो उसे चार रुपये ही दो. इस बयान के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया. विपक्षी दलों ने हिमंता के बयान पर नाराजगी व्यक्त की. वहीं, हिमंता के इस बयान पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) चीफ और पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता द्वारा मियां मुसलानों के खिलाफ दिया गया यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि मियां लोग किसी से डरते नहीं हैं. उन्होंने हिमंता से मांग की कि वह अपने शब्दों को वापिस लें. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हिमंता अपने शब्द वापिस नहीं लेते हैं, तो इस बार के चुनाव में मियां मुसमलान हिमंता का नाव डूबा देंगे. बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर मियां मुसलान अपनी शिक्षा और मेहनत पर ध्यान दें, तो आगामी 15 वर्षों में वे सिर्फ असम नहीं बल्कि, पूरी दुनिया पर राज करेंगे.

उन्होंने हिमंता पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सिर्फ राजनीति के लिए एक पूरे समुदाय (मियां मुस्लिम) को अपमान कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस बार हिमंता चुनाव लड़ते हैं, तो BJP चुनाव हार जाएगी. गौरतलब है कि इस वर्ष असम में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस बीच हिमंता ने मियां मुसलमानों को निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया. अब हिमंता का विरोध हो रहा है.