Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3092264
Zee SalaamIndian MuslimCM हिमंता का नाव डूबा देंगे मियां मुसलमान... AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने क्यों कही ये बात

"CM हिमंता का नाव डूबा देंगे मियां मुसलमान..." AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने क्यों कही ये बात

Assam Miya Muslim Controversy: असम में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं. हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया. इस बयान पर  ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) चीफ और पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मियां मुसलमान किसी से डरते नहीं है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 31, 2026, 08:26 AM IST

Trending Photos

"CM हिमंता का नाव डूबा देंगे मियां मुसलमान..." AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने क्यों कही ये बात

Assam Miya Muslim Controversy: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने हाल ही में मियां मुसलमानों के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था. उन्होंने असम के लोगों से आह्वान किया था कि वे मियां मुसलमानों को परेशान करें. उन्होंने कहा था कि अगर एक रिक्शे वाला मियां मुसलान पांच रुपये किराया मांगता है, तो उसे चार रुपये ही दो. इस बयान के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया. विपक्षी दलों ने हिमंता के बयान पर नाराजगी व्यक्त की. वहीं, हिमंता के इस बयान पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) चीफ और पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. 

ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता द्वारा मियां मुसलानों के खिलाफ दिया गया यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि मियां लोग किसी से डरते नहीं हैं. उन्होंने हिमंता से मांग की कि वह अपने शब्दों को वापिस लें. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हिमंता अपने शब्द वापिस नहीं लेते हैं, तो इस बार के चुनाव में मियां मुसमलान हिमंता का नाव डूबा देंगे. बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर मियां मुसलान अपनी शिक्षा और मेहनत पर ध्यान दें, तो आगामी 15 वर्षों में वे सिर्फ असम नहीं बल्कि, पूरी दुनिया पर राज करेंगे. 

उन्होंने हिमंता पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सिर्फ राजनीति के लिए एक पूरे समुदाय (मियां मुस्लिम) को अपमान कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस बार हिमंता चुनाव लड़ते हैं, तो BJP चुनाव हार जाएगी. गौरतलब है कि इस वर्ष असम में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस बीच हिमंता ने मियां मुसलमानों को निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया. अब हिमंता का विरोध हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Assam newsmuslim newsBadruddin Ajmal on Himanta Biswa SarmaMiya Muslim Controversyminority newsToday News

Trending news

jammu kashmir news
कश्मीरी नौजवान पर हमले की घटना से भड़के डिप्टी सीएम, बोले- इस देश की परंपरा...
Bangladesh news
Dhaka: सरकार बोली 71, जमीनी सच 522! बांग्लादेश में हिंसा पर आंकड़ों की बाजीगरी?
Uttar Pradesh news
बरेली हिंसा में पुलिस पर एसिड और पेट्रोल बम से हमला, प्रशासन के दावे से मचा हड़कंप
Ayodhya Gangrape Case
रेप केस में कोर्ट से बरी होने वाले मोईद खान को छोड़ने के मूड में नहीं योगी सरकार
Uttar Pradesh news
श्रीकृष्ण जन्मभूमि- ईदगाह विवाद: मामला 1 अर्जी 18, फिर भी टल गई सुनवाई; अब आगे क्या?
Kashmiri youth attacked
देहरादून में जिन कश्मीरी नौजवानों पर हुआ हमला, उन्हें ही बनाया जा रहा अपराधी !
UP News
सपा नेता एसटी हसन ने की गाय को राज्यमाता घोषित करने की मांग, हिंदू संगठन हुए खुश!
West Bengal news
SIR के झटके से बंगाल में हलचल; सीएम ममता की सीट से लगभग 22 फीसदी वोटर्स के नाम कटे!
Uttar Pradesh news
इरफान सोलंकी पर मंडराया जेल जाने का खतरा! HC ने की गैंगस्टर एक्ट की याचिका खारिज
mp news
IPS राजा बाबू का मदरसा छात्रों को संदेश, जनसंख्या नियंत्रण और कुरान संग गीता पर जोर!