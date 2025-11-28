असम में बहुविवाह बैन बिल पास; मुस्लिम समाज से लेकर विपक्ष तक तगड़ा विरोध, जानें किसने क्या कहा?

Assam News Today: असम में बीजेपी की अगुवाई वाली हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने एक बार फिर समुदाय विशेष को निशाना बनाते हुए 27 नवंबर 2025 विवादित बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 (Assam Prohibition of Polygamy Bill-2025) पारित किया. इस विधेयक के कानून बनने के बाद असम में बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा. हालांकि, इस विधेयक में प्रदेश की छठी अनुसूची क्षेत्रों में रहने वाले और अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है. विवादित विधेयक के पारित होने के बाद विरोध शुरू हो गया है. विपक्षी पार्टियों ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी की धुव्रीकरण की सियासत करार दे रहे हैं.

'बहुविवाह विधेयक मुस्लिम है विरोधी'

इस विधेयक के खिलाफ देशभर से लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिला रही हैं. इस कानून का ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि हमें बहुविवाह विधेयक से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वह औरतों के हित की बात इस विधेयक से जोड़ते हैं तो यह बेहद गलत है. उन्होंने कहा कि असम सरकार जो विधेयक लाई है यह पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी है, अगर उन्हें सही में कोई विधेयक लाना था तो औरतों के रोजगार से जोड़कर विधेयक लाते, जिससे उनकी तरक्की हो.

हिमंता बिस्वा सरमा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि सिर्फ कह देने से औरतों की तरक्की नहीं होती है. उन्होंने कहा कि बहुविवाह विधेयक लाना एक अच्छी कोशिश है. एक ज्यादा से शादियां करने वाले मुसलमाने एक फीसदी भी नहीं है और अगर वह इस तरह के कानून ला रहे हैं तो मैं खुले दिल से इसका स्वागत करता हूं.

Add Zee News as a Preferred Source

शहाबुद्दीन बरेलवी ने आरोप लगाते हुए कहा, "इस विधेयक की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है. विधेयक में मुसलमान औरतों के फायदे की बात की जा रही है, जबकि इस विधेयक में औरतों के हित में कहीं से कहीं तक कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है." उन्होंने आगे कहा, "सरकार जो यह विधेयक लाने की बात कर रही है, वह पूरी तरह से मुसलमानों को टारगेट करते हुए लाया जा रहा है. इस विधेयक में आदिवासियों को छूट दी गई है, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट पहले से हैं."

सपा और AIUDF ने किया पुरजोर विरोध

हिमंता बिस्वा सरमा सरकार के Assam Prohibition of Polygamy Bill-2025 लाने पर समाजमवादी पार्टी ने पुरजोर विरोध करते हुए एक समुदाय विशेष को टार्टेग करने के आरोप लगाए हैं. समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान ने कहा, "इस विधेयक के जरिये मुसलमानों को टार्गेट किया जा रहा है. इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के नाम पर उत्तराखंड में धामी सरकार ने और अब असम मुसलमानों को टार्गेट किया जा रहा है."

'हिमंता बिस्वा सरमा कौन होते हैं इस्लाम में हाथ डालने वाले'

गुरुवार (27 नवंबर) को विधानसभा में विवादित बहुविवाह विधेयक के पेश होने पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) भारी विरोध किया था. इस विधेयक को लेकर AIUDF विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम ने कहा, "असम में बीजेपी सरकार मुसलमानों को टारगेट करके इस तरह से कानून बना रही है, जो सरासर गलत है. भारत में पर्सनल लॉ बोर्ड होने के बावजूद इस तरह से कानून की क्या जरूरत है." विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम ने आगे कहा, "कुरआन हमें बहुविवाह की इजाजत देता है और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा इसके खिलाफ कानून बना रहे हैं.

AIUDF विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम ने कहा, "भारतीय संविधान के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ ने हमें बहुविवाह करने की इजाजत देता है." उन्होंने कहा, "इस्लाम ने बहुविवाह को बढ़ावा नहीं दिया है. शरीयत के मुताबिक इस्लाम में अगर कोई शख्स दो बीवीयों के बीच इंसाफ नहीं कर पाता है, तो उन्हें एक ही शादी करने को कहा गया है. एक से ज्यादा शादियों के लिए कहा गया है कि अगर आप दोनों बीवीयों के साथ इंसाफ कर लेते हैं, इस हालात में एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत दी गई है. इससे साफ जाहिर है कि इस्लाम ने इसको बढ़ावा नहीं दिया है, बल्कि सिर्फ परमिशन दी है." रफीकुल इस्लाम ने कहा, "इस्लाम में, कुरआन हदीस में इसकी परमिशान है तो फिर असम के मुख्यमंत्री कौन होते हैं इसमें दखलंदाजी करने वाले."

'मुसलमानों पर नहीं पड़ेगा फर्क'

असम की गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इलियास अहमद ने बहुविवाह विधेयक को एक समुदाय को टार्गेट करने और प्रचार करने वाला स्टंट बताया. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिये मुसलमानों पर शिकंजा कसा जा रहा है ताकि इसके जरिये बहुसंख्यक आबादी के वोट बैंक को अपने पाले में किया जा सके. इलियास अहमद ने कहा,"आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों में बहुविवाह का कोई प्रचलन नहीं है, लेकिन इससे लोगों को परेशानी का सामना जरुर करना पड़ेगा. वैसे आने वाले समय में यह पूरा विधेयक कानूनी दांव पेंच में चला जाएगा. इसका मकसद बस इतना है कि कानून लाकर मुसलमानों को परेशान करेंगें, उन पर जुल्म करेंगे. बीजेपी का बस यही मकसद है. "

'हिमंता बिस्वा सरमा का बिगड़ गया है दिमागी संतुलन'

कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने असम में बहुविवाह पर रोक लगाने संबंधी विधेयक पास होने का विरोध किया है. उनका कहना है कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को कई मुद्दे याद आने लगते हैं. सुरेंद्र राजपूत ने तंज कसते हुए कहा, "चुनाव करीब आते ही असम के मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है. उन्हें सही इलाज की जरुरत है और वह आगरा में ही संभव है. संविधान में पहले से ही बहुविवाह पर प्रतिबंध है, लेकिन आदिवासी समुदायों की प्रथा को खत्म नहीं किया जा सकता."

सुरेंद्र राजपूत ने यह भी कहा कि उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बहुविवाह का चलन है. क्या असम के मुख्यमंत्री वहां इस प्रथा को बंद करवा सकते हैं? राजपूत के मुताबिक, मुख्यमंत्री को खुद भी पता नहीं रहता कि कब क्या कह देना है. चुनावी माहौल बनते ही वे हिंदू-मुस्लिम के मुद्दों को हवा देकर असल समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने की सियासत करते हैं. कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामले हैं, जिनके बारे में सभी जानते हैं. लोगों को भ्रमित करने के लिए वे बार-बार ऐसे बयान देते रहते हैं.

कांग्रेस नेताओं ने इस विधेयक पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस नेता देबाब्रता सैकिया ने कहा, "इस विधेयक की जरूरत नहीं थी क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 82 और 83 में पहले से ही ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं. असम में विकास धीमा हो गया है और यह कदम ध्रुवीकरण की ओर एक और कोशिश लगता है. यह बेवजह लाया गया विधेयक है."

असम विधानसभा में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास होने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। यह विधेयक बहुविवाह को अपराध की श्रेणी में लाते हुए, इसके लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान करता है। इसे समाज सुधार की दिशा में जरूरी कदम बताते हुए बीजेपी ने स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस ने इसे अनावश्यक करार देते हुए विरोध जताया है।

बीजेपी नेताओं ने क्या कहा?

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने मीडिया से कहा, "यह बहुत अच्छा कदम है. भारत की सनातन संस्कृति में परिवार की अवधारणा स्पष्ट है. अगर कोई उस ढांचे को नहीं मानता तो वह गलत है. यह विधेयक असम की सांस्कृतिक पहचान को बचाने में मदद करेगा." भाजपा नेता आर.पी. सिंह ने भी विधेयक का समर्थन करते हुए कहा, "बहुविवाह समाज के लिए ठीक नहीं हैय इस पर कार्रवाई जरूरी है. पहली बीवी के जिंदा रहते दोबारा शादी करना स्वीकार्य नहीं. कोई भी सभ्य समाज ऐसी प्रथा का समर्थन नहीं कर सकता. असम सरकार ने सही कदम उठाया है, हम उन्हें बधाई देते हैं."

यह भी पढ़ें: आधार कार्ड वाला बाप बोला, मेरा नहीं है कोई रिश्ता; BDO के पास पहुंची अनोखी गुहार