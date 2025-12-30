Tripura छात्र की हत्या पर फूटा AIUDF का गुस्सा; पीएम मोदी-शाह से कर डाली ये मांग

Tripura Student Angel Chakma Case: उत्तराखंड में हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर अब मुसलमानों के अलावा देश के गरीब, आदिवासी और दूसरे अल्पसंख्यक हैं. बीते दिनों त्रिपुरा के एक छात्र एंजेल चकमा (Angel Chakma) की बेरहमी से हत्या कर दी गई. एंजेल चकमा की मौत पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के सीनियर नेता रफीकुल इस्लाम ने कड़ी निंदा की है.

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में हालिया दिनों मुसलमानों पर भी कई हमले की घटना सामने आई हैं. हिंदूवादी संगठन के नेता इसकी वीडियो शेयर कर अपनी पीठ थपथपाते दिखाई पड़ते हैं. वहीं, अब त्रिपुरा के 24 वर्षीय छात्र एंजेल चकमा पर नस्लीय टिप्पणी की गई. उन्होंने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए. यह घटना प्रदेश की राजधानी देहरादून में हुई.

इसके बाद AIUDF नेता रफीकुल इस्लाम ने पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सख्त कार्रवाई की मांग की है. ANI से बातचीत में AIUDF नेता रफीकुल इस्लाम ने कहा, "देहरादून में उसे 'चाइनीज' कहकर पीटा गया और उसकी हत्या कर दी गई. यह एक बेहद निंदनीय घटना है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं. मैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से गुजारिश करता हूं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को सलाखों के पीछे डाला जाए."

एंजेल चकमा के हत्या की कहां तक पहुंची जांच

इस बीच देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी फरार है. उसे पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि मामले में एक पूरक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें धाराओं को बढ़ाया गया है. पीड़ित के बयानों के आधार पर हत्या के प्रयास से जुड़ी बीएनएस की धारा 109 जोड़ी गई.

पुलिस अधीक्षक अजय सिंह आगे ने बताया कि जांच के दौरान छह आरोपियों की पहचान हुई थी. इनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि छठा आरोपी नेपाली मूल का है, जो घटना के अगले दिन ही वहां से चला गया था. पुलिस के मुताबिक, फरार आरोपी के सीमावर्ती इलाकों में छिपे होने की आशंका है और उसकी तलाश के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है.

सीनियर अधिकारी करेंगे जांच, डॉक्टरों का भी लिया गया है बयान

पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि पीड़ित के परिवार के बयान दर्ज कर लिया गया है. साथ ही जांच को एक सीनियर गैजेटेड ऑफिसर को सौंपा गया है. इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को भी दे दी गई है और पूरे प्रकरण की निगरानी वरिष्ठ स्तर पर और डीजीपी स्तर पर की जा रही है.

एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक, अगर पीड़ित परिवार की ओर से कोई बयान पहले दर्ज नहीं हो पाया है या कोई अतिरिक्त तथ्य सामने आता है, तो उसे जांच में शामिल किया जाएगा. सभी सबूतों के साथ अंतिम आरोपपत्र में जोड़ा जाएगा. उन्होंने बताया कि घटना की शिकायत 24 घंटे बाद दर्ज कराई गई थी. यह शिकायत पीड़ित के भाई और उसके कुछ दोस्तों की ओर से दी गई थी. इसके बाद आरोपियों की पहचान के लिए एक टीम गठित की गई. चूंकि यह जानकारी थी कि पीड़ित अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर है, इसलिए डॉक्टर का बयान भी रिकॉर्ड किया गया है.

