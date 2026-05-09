“हिंदू-मुस्लिम राजनीति छोड़िए”, मुस्लिम नेता रफीकुल इस्लाम ने दी BJP को दी नसीहत

AIUDF Leader on BJP: पश्चिम बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत के बाद सुवेंदु अधिकारी ने आज यानी 9 मई को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. बीजेपी के इस जीत पर AIUDF के नेता रफीकुल इस्लाम ने बड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने बीजेपी को धार्मिक राजनीति छोड़कर विकास पर ध्यान देने की सलाह दी है.

गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत करते हुए रफीकुल इस्लाम ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को विकास की उम्मीद में वोट दिया है. उन्होंने कहा कि अब नई सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी समुदायों के लिए समान रूप से काम करे और शांति बनाए रखे. AIUDF नेता ने कहा, “सुवेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लोगों ने विकास की उम्मीद में उन्हें समर्थन दिया है. लेकिन दुर्भाग्य से भारत की राजनीति अक्सर हिंदू-मुस्लिम मुद्दों के आसपास घूमती रहती है और चुनाव भी उसी आधार पर जीते जाते हैं. अब धार्मिक टकराव छोड़कर सच में ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारे पर काम करना चाहिए.”

मुस्लिम नेता ने क्या कहा?

उन्होंने आगे कहा कि नई सरकार को हर समुदाय के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए और राज्य में शांति और भाईचारे का माहौल बनाए रखना चाहिए. रफीकुल इस्लाम ने कहा, “सभी लोगों के विकास के लिए काम करें, शांति बनाए रखें और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें.” उधर सुवेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद अब वे राज्य में बीजेपी सरकार की अगुवाई करेंगे.

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बीजेपी को मिली है ऐतिहासिक जीत

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है. विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 207 सीटें जीतीं, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) 80 सीटों पर सिमट गई. सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ा था. भवानीपुर सीट पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15 हजार से ज्यादा वोटों से हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया.