रफीकुल इस्लाम ने मंगलवार (16 जून) को असम सरकार की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान की कड़ी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन खाली कराने के नाम पर एक खतरनाक साजिश के तहत मुसलमानों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है. उनका यह बयान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की दावे के बाद आया है, जिसके तहत अगले पांच सालों के भीतर पांच लाख बीघा सरकारी जमीन को कथित अवैध कब्जे से मुक्त कराने का लक्ष्य तय किया गया है.