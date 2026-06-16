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Assam: मुसलमानों के खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई का आरोप, AIUDF ने दी बीजेपी सरकार को चेतावनी!

AIUDF on Bulldozer Action Against Muslims: असम में कथित अवैध कब्जे की आड़ में हिमंता बिस्वा सरमा सरकार पर लगातार मुसलमानों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनने के आरोप लग रहे हैं. इसको लेकर AIUDF के सीनियर नेता रफीकुल इस्लाम ने असम सरकार की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से हजारों गरीब परिवार बेघर हुए हैं और राज्य के अमन व तरक्की पर असर पड़ सकता है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 16, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:30 PM IST
Assam: मुसलमानों के खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई का आरोप, AIUDF ने दी बीजेपी सरकार को चेतावनी!
Image Credit: (फाइल फोटो)

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