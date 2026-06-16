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Assam News Today: असम में चुनाव से पहले हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने कई जिलों में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी. चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के कई नेताओं ने दावा किया था कि सत्ता में लौटने के बाद यह कार्रवाई और तेज कर देंगे. वहीं, अब कथित अवैध के खिलाफ जारी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं.
बुलडोजर कार्रवाई को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करते हुए हिमंता बिस्वा सरमा सरकार एक तरफ सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल इसे एक खास समुदाय को निशाना बनाने की साजिश करार दे रहे हैं. इसी मुद्दे को लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के महासचिव रफीकुल इस्लाम ने असम सरकार पर संगीन इल्जाम लगाए हैं.
रफीकुल इस्लाम ने मंगलवार (16 जून) को असम सरकार की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान की कड़ी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन खाली कराने के नाम पर एक खतरनाक साजिश के तहत मुसलमानों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है. उनका यह बयान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की दावे के बाद आया है, जिसके तहत अगले पांच सालों के भीतर पांच लाख बीघा सरकारी जमीन को कथित अवैध कब्जे से मुक्त कराने का लक्ष्य तय किया गया है.
न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए AIUDF नेता ने दावा किया कि पिछले पांच सालों से चल रहे इन अभियानों का सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों पर पड़ा है. उनका कहना है कि हजारों गरीब और असम के नागरिक बेघर हो गए हैं.
रफीकुल इस्लाम ने कहा, "यह एक खास समुदाय के खिलाफ खतरनाक साजिश है. एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब और भूमिहीन लोगों को चुनिंदा तरीके से बेदखल कर दिया गया है. इसकी वजह से वह खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं, जबकि दूसरी तरफ हिंदू परिवारों को जमीन आवंटित की जा रही है. इस तरह की भेदभावपूर्ण नीतियां आखिरकार असम के सामाजिक और आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाएंगी।"
AIUDF के महासचिव ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से इस तरह से चलाए जा रहे बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान पर दोबारा विचार करने की अपील भी की. उनका कहना है कि स्थानीय और गरीब लोगों को उनकी जमीनों और घरों से हटाने से राज्य में गरीबी बढ़ जाएगी, और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो जाएंगे.
रफीकुल इस्लाम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसी तरह लोगों को बेदखल किया जाता रहा तो इसका असर असम के तरक्की पर पड़ेगा. इसे राज्य की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो सकती है. उन्होंने असम सरकार से सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने की भी अपील की. उनके मुताबिक, सरकार को धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए और कानून के तहत सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए.
AIUDF नेता ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय असम के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भूमि संबंधी कानूनों का इस्तेमाल किसी खास समूह को चुनिंदा तरीके से हटाने के लिए किया गया, तो इसका असर राज्य के अमन-ओ-सुकून और तरक्की दोनों पर असर पड़ेगा.