Assam Election 2026: AIUDF ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, इस सीट से लड़ सकते हैं बदरुद्दीन अजमल

Assam Assembly Election: असम में 9 अप्रैल को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर चुनावी रैलियां शुरू हो गई है. इसी बीच मुस्लिम लीडरशिप वाली ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) ने असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है. AIUDF के विधायक अमीनुल इस्लाम ने 2026 के असम विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर कहा कि पार्टी के सदस्य चाहते हैं कि AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल अपने होम सीट से MLA के तौर पर चुनाव लड़ें.

विधायक अमीनुल इस्लाम ने बताया, "अभी, हमारी पार्टी ने मांग की है कि उन्हें (AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल) MLA के तौर पर और उनके होम सीट बिन्नाकांडी से चुनाव लड़ना चाहिए. पक्का, वह वहां से जीतेंगे." AIUDF ने मंगलवार (17 मार्च) को अगले महीने होने वाले असम विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 12 नाम शामिल हैं. पार्टी चीफ बदरुद्दीन अजमल को बिन्नाकांडी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि हाफिज बशीर अहमद गोलपारा ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे. नजरुल हक धुबरी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि AIUDF ने मजीबुर रहमान, अशरफुल हुसैन और अब्दुल अज़ीज़ को क्रमशः दलगांव, चेंगा और समागुरी से मैदान में उतारा है.

इस बीच, लिस्ट में शिहाब उद्दीन (करीमगंज साउथ), इमदाद हुसैन (चमरिया), जमशेर तालुकदार (गोलकगंज), मुसुखा बसुमतारी (बिजनी), मुकुट दास (राहा) और अनूप कुमार दास तालुकदार (राम कृष्ण नगर) के नाम भी शामिल हैं. भारतीय चुनाव आयोग ने रविवार को घोषणा की कि राज्य की सभी 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव 9 अप्रैल को एक ही चरण में होंगे, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी. असम में 126 सीटों वाली विधानसभा के लिए मौजूदा BJP के नेतृत्व वाली NDA सरकार और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा.

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मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली BJP सरकार लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करने की कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए सत्ताधारी पार्टी को हराना चाहेगी. 2021 के विधानसभा चुनावों में, BJP, AGP और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) वाले NDA ने 75 सीटें जीतीं। BJP 60 सीटों के साथ गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टनर थी. कांग्रेस और AIUDF ने BPF और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाया था. इस गठबंधन ने BJP की अगुवाई वाले NDA के खिलाफ चुनाव लड़ा और 126 में से 16 सीटें जीतीं। 2021 में 2.2 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटरों के साथ वोटिंग 86.2 प्रतिशत तक हुई. 2016 के विधानसभा चुनावों में, BJP ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 60 सीटें जीती थीं, और कांग्रेस को 26 सीटें मिली थीं। AIDUF ने 13 सीटें जीती थीं। 126 राज्य विधानसभा सीटों पर वोटिंग 83.9 प्रतिशत तक हुई थी. इन चुनावों में 199,47,690 वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया.