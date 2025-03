Ajit Pawar बोले मुसलमानों को आंख दिखाना पड़ेगा महंगा; नफरत फैलाने वालों को दो टूक

Ajit Pawar on Muslims: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने जुमा वाले दिन चेतावनी दी कि मुस्लिम समुदाय को डराने या सांप्रदायिक विवाद पैदा करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. पवार ने शुक्रवार को मुंबई में आयोजित इफ्तार पार्टी में यह बात कही है. इस दौरान उन्होंने एकता और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर जोर दिया है.

अजीत पवार ने रैली को खिताब करते हुए कहा,"मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके भाई अजित पवार आपके साथ हैं. जो कोई भी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आंख दिखाएगा, अगर कोई भी दो ग्रुप के बीच लड़ाई पैदा करने की कोशिश करेगा और कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, वह कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा."

राकांपा नेता ने बांटने वाली ताकतों के खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव और एकता की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि होली, गुड़ी पड़वा और ईद जैसे त्योहार एकजुटता को बढ़ावा देते हैं और इन्हें इकट्ठा होकर मनाना चाहिए, क्योंकि एकता ही देश की असली ताकत है.

#WATCH | Mumbai | Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, at an Iftar party hosted by him, says, "...India is a symbol of unity in diversity... We should not fall into the trap of any divisive forces. We have just celebrated Holi, Gudi Padwa and Eid are coming - all these festivals… pic.twitter.com/5s7hMhdGmb

