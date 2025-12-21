पीड़ितों को न्याय से नहीं किया जा सकता महरूम, Ajmer Blast में SC के बड़े आदेश

Ajmer Blast Case: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह 2007 के अजमेर शरीफ दरगाह ब्लास्ट मामले में पीड़ित की ओर से दायर अपीलों पर देरी को नजरअंदाज करते हुए मेरिट के आधार पर फैसला करे. यह अपीलें कुछ आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए दायर की गई थीं. इन पिटीशन को फैसले के 90 दिनों के बाद दायर किया गया था, जिसकी वजह से इन्हें खारिज कर दिया गया था.

यह अंतरिम आदेश जस्टिस एमएम सुंदरैश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पारित किया. याचिका अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती की ओर से दायर की गई थी, जिनका प्रतिनिधित्व एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स कर रहा है.

APCR एक प्रमुख गैर-लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी. इसमें वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवक शामिल हैं, जो मानवाधिकारों की रक्षा, मुफ्त कानूनी सहायता और भीड़ हिंसा, हेट क्राइम और भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ काम करते हैं. संगठन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है और रिपोर्ट प्रकाशित करता है, खासतौर पर हाशिए पर रह रहे समुदायों से जुड़े मामलों पर.

पिटीशन में क्या कहा गया था?

APCR की कानूनी टीम, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अभय महादेव थिप्से, अधिवक्ता सौजन्या शंकरन, सिद्धार्थ सतीजा और एम. हुजैफा शामिल हैं. याचिका में कहा गया कि एनआईए मामलों में अपील दायर करने में देरी को माफ न करने की सख्त व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है. इससे अपील के मौलिक अधिकार, न्याय तक पहुंच और आतंकवाद से जुड़े मामलों में पीड़ितों के अधिकार प्रभावित होते हैं/

आरोपियों के बरी के खिलाफ अपील

यह आपराधिक अपील 2007 के ब्लास्ट केस में सात आरोपियों- लोकेश शर्मा, चंद्रशेखर लेवे, मुकेश वसानी, हर्षद उर्फ मुन्ना, नबा कुमार सरकार उर्फ स्वामी असीमानंद, माफत उर्फ मेहुल और भरत मोहनलाल रतेश्वर को बरी किए जाने के खिलाफ दायर की गई थी.

एनआईए की विशेष अदालत, जयपुर ने वर्ष 2017 में इस मामले में भवेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. हालांकि, शिकायतकर्ता की ओर से बरी किए गए आरोपियों और दोषियों को कम सजा दिए जाने के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया गया था.

राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2022 में तकनीकी आधार पर अपील खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा था कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 21(5) के तहत 90 दिनों से अधिक की देरी को माफ नहीं किया जा सकता. खास बात यह रही कि हाईकोर्ट ने अपील को करीब पांच साल तक लंबित रखने के बाद इस आधार पर खारिज किया था.

अब सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट को आदेश

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया था. अब शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर हाईकोर्ट से कहा है कि वह देरी या पहले की खारिजी को नजरअंदाज करते हुए अपील पर मेरिट के आधार पर सुनवाई करे.