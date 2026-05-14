अजमेर दरगाह में अकबरी देग कांड के बाद बड़ा एक्शन, कमेटी डैमेज कंट्रोल में जुटी!

Ajmer Sharif Dargah News: राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह को दुनिया भर में सूफी रिवायत, मोहब्बत, भाईचारे और अमन की मिसाल माना जाता है. हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यह दरगाह हर मजहब और समुदाय के लोगों की अकीदत का बड़ा मरकज है, जहां रोजाना हजारों जायरीन अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं. लेकिन हाल ही में दरगाह परिसर में हुई एक घटना ने माहौल को गर्मा दिया है. अब इस मामले में दरगाह कमेटी ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों अंजुमनों को हिदायती लेटर जारी किया है.

दरअसल, बीते दिनों अजमेर शरीफ दरगाह की मशहूर अकबरी देग में एक शख्स कूद गया था, और फिर उसके साथ एक शख्स ने मारपीट की थी. बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाला शख्स दरगाह से जुड़ा हुआ है. इसकी वीडियो सामने आते ही विवाद शुरू हो गया और दरगाह के तालीम, रिवायत का जिक्र करते हुए लोगों इसकी आलोचना की.

इस घटना को लेकर दरगाह कमेटी ने गंभीरता दिखाई है और "खुद्दाम-ए-ख्वाजा" की दोनों अंजुमनों को ऑफिशियल लेटर किया है. इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि दरगाह परिसर या उसके आसपास किसी भी तरह की घटना होने पर कोई भी शख्स कानून अपने हाथ में न ले. किसी भी विवाद या वारदात की स्थिति में तुरंत पुलिस प्रशासन की मदद ली जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Uttarakhand: मस्जिद की आलीशान मीनार पर मंडराया खतरा, हरिद्वार प्रशासन ने दिया ये आदेश

कमेटी ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि अगर कोई शख्स खुद कार्रवाई करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है. दरगाह कमेटी के इस पत्र के बाद खुद्दाम-ए-ख्वाजा के बीच चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. हालांकि, बाजरिया कमेटी के दोनों अंजुमनों की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

गौरतलब है कि 9 मई 2026 को एक दिमागी रूप से कमजोर नौजवान अजमेर दरगाह की अकबरी देग में कूद गया था. आरोप लगाया गया कि वह देग में मौजूद रकम लूटने की कोशिश कर रहा था. इसके बाद कुछ लोगों ने पहले उसे देग के अंदर ही पीटा और फिर बाहर निकालकर भी उसके साथ मारपीट की. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लाखों लोगों ने वीडियो देखने के बाद इस घटना पर नाराजगी जाहिर की और इसकी कड़ी आलोचना की.

सोशल मीडिया पर बढ़ती आलोचना और दरगाह की छवि पर पड़ रहे असर को देखते हुए दरगाह कमेटी ने अब इस मामले में कदम उठाया है. कमेटी ने अंजुमन सैय्यद जादगान और अंजुमन शेख जादगान को पत्र लिखकर साफ निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी शख्स के साथ कानून हाथ में लेकर व्यवहार न किया जाए. कमेटी ने इस पत्र की कॉपी जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय को भी भेजी है, ताकि मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी जानकारी बनी रहे.

यह भी पढ़ें: धर्म के ठेकेदारों से पशु कारोबारियों में दहशत, बकरीद पर सूनी पड़ी बकरे की मंडियां