Ajmer Dargh ब्लास्ट केस में राजस्थान सरकार को नोटिस; जानें क्या है पूरा मामला?

SC Notice to Rajasthan Govt: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस अजमेर दरगाह बम धमाके के मामले में जारी किया गया है. दरअसल, दरगाह के खादिम और शिकायतकर्ता सैयद सरवर चिश्ती की तरफ से एक लीव पिटीशन दायर की गई थी. जिसमें एनआईए कोर्ट के दिए गए एक आदेश को चुनौती दी गई थी. खादिम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख हाई कोर्ट के पिटीशन रद्द करने के बाद किया था. जिसमें देरी होनी की बात कहकर अपील को रद्द कर दिया गया था.

एनआईए अदालत ने आरोपियों को किया था बरी

एनआईए अदालत के जरिए 2007 अजमेर दरगाह ब्लास्ट के आरोपियों को बरी कर दिया गया था. राजस्थान हाई कोर्ट के 4 मई, 2022 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी. मार्च 2017 में एक विशेष एनआईए अदालत ने लोकेश शर्मा, चंद्रशेखर लेवे, मुकेश वासनी, हर्षद उर्फ मुनना उर्फ राज, नबकुमार सरकार उर्फ स्वामी असमानंद, मफात उर्फ मेहुल और भारत मोहनलाल रतेश्वर को बरी कर दिया था, जबकि दो अन्य, देवेंद्र गुप्ता और भावेश पाटिल को दोषी पाया था.

शिकायतकर्ता सैयद सरवर चिश्ती ने 1 जून 2017 को राजस्थान हाईकोर्ट में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ अपील दायर की थी, हालांकि, इस अपील की सुनवाई 2022 तक टलती रही और 4 मई 2022 को हाईकोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी थी.

अदालत ने क्या कहा था?

अदालत ने एनआईए एक्ट की धारा 21(5) की सख्त व्याख्या करते हुए कहा कि अपील दायर करने में 1,135 दिनों की देरी को 90 दिनों से ज़्यादा माफ नहीं किया जा सकता. इस धारा के मुताबिक, एनआईए से जुड़े मामलों में अपील दायर करने का वक्त 90 दिन होता है, और अगर देरी होती है तो उसे केवल “पर्याप्त कारण” होने पर ही माफ किया जा सकता है.