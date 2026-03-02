खामेनेई की शहादत के बाद अजमेर शरीफ से गूंजा संदेश; जंग रोकने को PM मोदी से पहल की मांग

Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei Death News: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई की अमेरिका-इजरायल के हवाई हमले में हुई मौत के बाद भारत समेत दुनियाभर के मुस्लिम समुदाय के बीच गहरा आक्रोश देखा जा रहा है. देश के कई हिस्सों में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं. कश्मीर से लेकर कर्नाटक और लखनऊ तक लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया है. इसी घटनाक्रम के बीच मुस्लिम स्कॉलर्स और उलेमाओं के तीखे बयान भी सामने आ रहे हैं. इसी मुद्दे पर अजमेर शरीफ दरगाह के सज्जादानशीन सैयद जैनुल आबेदीन ने भी कड़ा बयान दिया है.

सैयद जैनुल आबेदीन ने कहा कि ईरान और इजरायल के बीच जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, उसे आम जंग नहीं कहा जा सकता. उनके मुताबिक, इसे जंग के बजाय डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही कहा जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका अपने हितों के लिए दुनिया के कई देशों के नेताओं पर दबाव बनाने और उन्हें अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहा है. सैयद जैनुल आबेदीन कहना है कि अमेरिका अलग-अलग देशों की संपत्तियों और संसाधनों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है और कई देशों के खनिज संसाधनों पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा है. उनके मुताबिक मौजूदा दौर में अमेरिका की तानाशाही देखने को मिल रही है.

अजमेर शरीफ दरगाह के सज्जादानशीन सैयद जैनुल आबेदीन कहा कि आयत उल्लाह अली खामेनेई पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस बैठक के दौरान हमला हुआ उसमें आयत उल्लाह अली खामेनेई के साथ कई शीर्ष नेता भी मारे गए और उन्हें शहीद का दर्जा मिलता है. सैयद जैनुल आबेदीन ने कहा कि आयत उल्लाह अली खामेनेई, पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ताल्लुक रखते थे और उन्हें हसनी-हुसैनी वंश से माना जाता है. उन्होंने कहा कि इस खानदान के लोगों ने इतिहास में कभी भी यजीदियों के सामने सिर नहीं झुकाया और अमेरिका-इजरायल यजीदी कौम है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: महंगा होने वाला है पेट्रोल और डीजल; ईरान-इजरायल जंग का भारत पर असर

अजमेर दरगाह के सज्जादेनशीन ने आगे कहा कि आयत उल्लाह अली खामेनेई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया की इस्लामिक शिया आबादी के रहनुमा थे. उनके मुताबिक वर्तमान समय में दुनिया भर में जो घबराहट और तनाव का माहौल दिखाई दे रहा है, उसके लिए अमेरिका और इजरायल जिम्मेदार हैं. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में इस तरह की कार्रवाई की इजाजत दी जाती है.

सैयद जैनुल आबेदीन ने अपने बयान में यह भी कहा कि अमेरिका और इजरायल को उन्होंने यजीदी कौम बताया और कहा कि हुजूर ने अपने संदेश में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यजीदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए. उन्होंने भारत सरकार से भी इस मामले में पहल करने की अपील की. उनका कहना था कि भारत और ईरान के बीच लंबे समय से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं. उन्होंने आग्रह किया कि भारत सरकार अपने प्रभाव और कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस तनाव और घबराहट के माहौल को खत्म कराने की दिशा में पहल करे.

सैयद जैनुल आबेदीन ने यह भी कहा कि भारत के सूफी संतों ने पूरी दुनिया को अमन और भाईचारे का संदेश दिया है और आज जरूरत है कि उसी संदेश को फिर से लागू करने की कोशिश की जाए. उनके मुताबिक जब से दुनिया ने अमन के उस पैगाम को भुलाया है, तब से वैश्विक स्तर पर अशांति और तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है.

यह भी पढ़ें: खामनेई की शहादत पर एकजुटता; पाकिस्तान के हिंदू प्रतिनिधियों ने इस साल होली न मनाने का किया ऐलान