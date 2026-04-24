डिप्लोमेसी फेल; US-ईरान जंग और पेट्रोल-डीजल संकट खत्म होने के लिए अजमेर दरगाह में इज्तिमाई दुआ!

Ajmer Sharif Dargah News: अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सदियों से अमन, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देती आ रही है. यहां हर रोज अलग-अलग मजहब के लोग जियारत करने आते हैं, और मन्नतें मांगते हैं. शुक्रवार (24 अप्रैल) को भी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में खास दुआओं का ऐहतमाम किया गया. खासकर मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए.

यह ऐसे समय में इसलिए खास है क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच तनाव और जंग के हालात बने हुए हैं. इस जंग का असर न सिर्फ ईरान और मिडिल ईस्ट पर बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, ऐसे वक्त में दुनिया के कई हिस्सों में शांति की दुआओं की अहमियत और बढ़ गई है. यह वजह है कि अजमेर शरीफ दरगाह में एक बार फिर इंसानियत के लिए खास इज्तिमाई दुआ का आयोजन किया गया.

अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह में माहाना छठी शरीफ के मौके पर इज्तिमाई दुआ का आयोजन किया गया. इस मौके पर देशभर से बड़ी संख्या में जायरीन अजमेर पहुंचे और दरगाह परिसर खचाखच भर गया. देर रात से ही अकीदतमंदों का आना शुरू हो गया था और पूरे इलाके में रूहानी माहौल देखने को मिला.

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दरगाह के अहते नूर में नात और मनकबत की रूहानी महफिल सजाई गई, जिसमें अकीदतमंदों ने शिरकत की. खिदमतगारों की ओर से खास दुआ का आयोजन किया गया और चिश्तिया सिलसिले का शजरा भी पढ़ा गया. इस इज्तिमाई दुआ में दुनिया भर में अमन-ओ-शांति, मुल्क की खुशहाली और इंसानी भलाई की दुआ की गई.

खास तौर पर मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और टकराव के जल्द खत्म होने की दुआ भी मांगी गई. दरगाह में मौजूद लोगों ने यह भी दुआ की कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रही जंगों का जल्द से जल्द समाधान हो और आम लोगों को राहत मिले.

दुआ के दौरान जंग की वजह से भारत सहित कई देशों में गैस, पेट्रोल और तेल की कमी और महंगाई का जिक्र करते हुए इससे आम जिंदगी में होने परेशानियों से निजात दिलाने की इल्तेजा की गई. साथ ही दरगाह में विशेष रूप से इंसानियत की भलाई और आर्थिक राहत के लिए भी दुआ की गई.

माहाना छठी शरीफ के मौके पर निया और नजर का भी इंतजाम किया गया. जायरीन के बीच तबर्रुक बांटा गया और लंगर का आयोजन भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. देशभर से आए अकीदतमंदों ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में गुलाब के फूल पेश कर अपनी जिंदगी में कामयाबी, सुख-शांति और बरकत की दुआ मांगी.