अजमेर दरगाह के कर्मचारियों को पुलिस ने उठाया; विरोध-प्रदर्शन पर उतरे खादिम

Ajmer Dargah News: अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी में उस वक्त जबरदस्त हंगामा हो गया जब अजमेर दरगाह में काम करने वाले कर्मचारी धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. दरगाह थाना पुलिस के जरिए अजमेर दरगाह के दो कर्मचारियों को दस्तखत करवाने के बहाने बुलाया गया, जिसके बाद अजमेर दरगाह के उन दोनों कर्मचारियों को 18 घंटे थाने में बैठाए रखा गया.

पुलिस की इसी हरक़त पर दरगाह कमेटी के कर्मचारी भड़क गए और दरगाह गेस्ट हाऊस में पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान दरगाह कमेटी के कर्मचारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की. हंगामा और शोर शराबा के दरमियान दरगाह नाज़िम मोहम्मद बिलाल खान और दीगर ओहदेदार मौके पर पहुंचे. दरगाह कमेटी के कर्मचारी माज़ीद खान के मुताबिक़ किसी कानूनी मामले में बग़ैर नोटिस दिए और दस्तख़त के बहाने पुलिस ने सलीम खान और रफीक खान दो कर्मचारियों को थाने बुला कर 18 घंटे तक वही बैठाए रखा और एक मुलाज़िम की तबियत बिगड़ने पर भी उसे डॉक्टरी इलाज नहीं दिया गया.

माजीद खान ने आगे कहा कि पुलिस के इसी रवैये की वजह से दरगाह गेस्ट हाऊस पर प्रदर्शन किया जा रहा है और दरगाह नाज़िम को इस पूरे मामले पर जानकारी भी दे दी गई है. दरगाह के कर्मचारियों का कहना है कि इस घटना के बाद पुलिस का रैवेया दुरुस्त नहीं होता है तो आईंदा बड़ा आंदोलन भी चलाया जाएगा. फिलहाल दरगाह नाज़िम दफ्तर से जिला पुलिस को इस मामले में आगाह भी कर दिया गया है. गौरतलब है कि सलीम खान ने किसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी जिसका केस चल रहा है, उसी केस के मामले में मोहम्मद सलीम खान और रफीकुर्राहमन उर्फ रफीक खान को थाने पर दस्तख़त के बहाने बोला कर 18 घंटे बैठाए रखा.