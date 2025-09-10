'मुसलमान देश का खिलौना', नफरत और अत्याचार पर टूटा सब्र का बांध, बदल गए अजमेर दरगाह कमेटी के सुर

Syed Sarwar Chishti on Muslim Issue: देश में हिंदू संगठनों के लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर फैला दिया है कि यह ज़हर गांव-कस्बों तक पहुंच गया है. हर हिंदू त्योहार से लेकर कई जगहों पर मुसलमानों का बहिष्कार किया जा रहा है और लोगों से मुस्लिम व्यापारियों से सामान न खरीदने का आह्वान किया जा रहा है. इसके साथ ही, गोमांस के शक में कई मुसलमानों की जान भी जा चुकी है. इन ही इन सभी घटनाओं ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को चिंता में डाला है.

इस बीच अजमेर शरीफ़ दरगाह अंजुमन के सेकेट्री सैय्यद सरवर चिश्ती ने मुल्क में मुसलमानों के साथ हो रहे कथित जुल्म और नफरत फैलाने वाली घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने भारतीय सरकार से मांग की है कि ऐसे संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाए, जो समाज में धार्मिक आधार पर तनाव बढ़ा रहे हैं और मुसलमानों को जबरन ‘जय श्रीराम’ के नारे लगवाकर उनका अपमान कर रहे हैं.

चिश्ती ने कहा कि मुल्क में एजुकेटेड और मेहनती मुस्लिम नौजवानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है और उन्हें जेल भेजा जाता है. कई मामलों में उन्हें जमानत भी नहीं मिलती, जबकि दूसरी ओर नफरत फैलाने वालों और उनके संगठनों पर कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती. उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी को भी धमकियां दी जा रही हैं, जबकि उनके दादा हुसैन अहमद मदनी ने देश की आज़ादी और समाज की भलाई के लिए बड़ी सेवाएं दी थीं. चिश्ती ने सवाल उठाया कि आखिर मुसलमानों को देश में खिलौना क्यों समझा जा रहा है.

'मुसलमानों के वफादारी पर सवाल'

सैय्यद सरवर चिश्ती ने भारतीय मुसलमानों से भी अपील की कि वे अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें और अल्लाह का खौफ़ रखते हुए देशहित में सही और सच्चाई की राह अपनाएं. उन्होंने कहा कि देश में बार-बार मुस्लिम समाज की वफ़ादारी पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन यही सवाल अन्य समुदायों से क्यों नहीं पूछे जाते.

'मुसलमानों को इस काम के लिए किया जा रहा है मजबूर'

चिश्ती ने आगे कहा कि दुनिया के किसी मुस्लिम देश में काम करने वाले हिंदू भाइयों-बहनों को कभी ‘अल्लाह-हु-अकबर’ कहने के लिए नहीं कहा जाता, जबकि भारत में 80-80 साल के बुज़ुर्गों तक को ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाने पर मजबूर किया जाता है. उन्होंने पूछा कि क्या यह दादागिरी, गुंडागर्दी या आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता? उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय हमेशा से मज़लूम और कमज़ोरों के साथ खड़ा रहा है और वतन की सलामती के लिए काम करता आया है. मगर देश में बढ़ रहा मज़हबी विवाद और आपसी नफरत सही नहीं है और इसे रोकना जरूरी है.