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अजमेर दरगाह में राहुल गांधी के लिए PM और जमीर अहमद के लिए डिप्टी CM की मांगी गई दुआ

Ajmer Dargah Dua Offered to Become PM CM: अजमेर शरीफ दरगाह पर तो वैसे मन्नतें पूरी करने को लेकर हर बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचते हैं, लेकिन शुक्रवार को ख्वाजा के दरबार में ऐसी मन्नत मांगी गई है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. कांग्रेस नेताओं ने चादरपोशी कर राहुल गांधी के के जन्मदिन पर चादरपोशी कर उनकी लंबी उम्र और प्रधानमंत्री बनने की दुआ मांगी गई.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 19, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:53 PM IST
अजमेर दरगाह में राहुल गांधी के लिए PM और जमीर अहमद के लिए डिप्टी CM की मांगी गई दुआ
Image Credit: अजमेर दरगाह में चादरपोशी कर राहुल गांधी और जमीर अहमद खान के लिए मांगी गई दुआ

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