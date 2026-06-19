इस मौके पर कर्नाटक के सीनियर कांग्रेस नेता बी जेड जमीर अहमद खान के लिए भी खास दुआ की गई कि उन्हें राज्य में उपमुख्यमंत्री का पद मिले. बताया गया कि इस मुद्दे को लेकर राज्य की सियासत में चर्चा तेज है और कुछ इलाकों में नाराजगी भी देखने को मिली और लोगों ने प्रदर्शन भी किया. फैय्याज खान ने कहा कि जमीर अहमद खान न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि अन्य समुदायों में भी लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने कर्नाटक की सियासत में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने यह भी कहा कि 2023 के चुनावों में उनकी लोकप्रियता का कांग्रेस को फायदा मिला था, इसलिए उनके साथ इंसाफ होना चाहिए.