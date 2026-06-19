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Ajmer Sharif Dargah News: अजमेर की सूफियाना फिजाओं में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पूरे साल अकीदतमंदों का तांता लगा होता है. देश दुनिया के कोने-कोने से आने वाले जायरीन मुरादें और मन्नतें लेकर पहुंचते और जियारत करते हैं. ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर एक बार फिर अकीदत और मन्नतों का केंद्र बनी रही, जहां देश के अलग-अलग हिस्सों से आए नेताओं और प्रतिनिधियों ने चादर पेश कर दुआएं मांगी. इस दौरान सियासी और सामाजिक संदेशों का भी सिलसिला देखने को मिला.
अजमेर दरगाह में राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन के मौके पर विशेष चादर पेश की गई. इस मौके पर उनकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की दुआ की गई. साथ ही यह भी मन्नत मांगी गई कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनें. कार्यक्रम में अल्पसंख्यक विभाग के राज्य समन्वयक एस एम अकबर ने कहा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से गांधी परिवार की गहरी अकीदत जुड़ी हुई है. इसी वजह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए विशेष चादरपोशी और दुआ-खैर का आयोजन किया गया.
दरगाह में चादरपोशी की रस्म खादिम शेखजादा सुहेल अहमद चिश्ती ने अदा कराई, जहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दस्तारबंदी कर सम्मानित भी किया गया. इसी क्रम में कर्नाटक कांग्रेस के नेता फैय्याज खान भी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे. उन्होंने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अकीदत के फूल और चादर पेश की. दरगाह के खादिम सैय्यद असगर अली हाशमी ने उन्हें जियारत कराई और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को तबर्रुक प्रदान किया.
इस मौके पर कर्नाटक के सीनियर कांग्रेस नेता बी जेड जमीर अहमद खान के लिए भी खास दुआ की गई कि उन्हें राज्य में उपमुख्यमंत्री का पद मिले. बताया गया कि इस मुद्दे को लेकर राज्य की सियासत में चर्चा तेज है और कुछ इलाकों में नाराजगी भी देखने को मिली और लोगों ने प्रदर्शन भी किया. फैय्याज खान ने कहा कि जमीर अहमद खान न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि अन्य समुदायों में भी लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने कर्नाटक की सियासत में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने यह भी कहा कि 2023 के चुनावों में उनकी लोकप्रियता का कांग्रेस को फायदा मिला था, इसलिए उनके साथ इंसाफ होना चाहिए.
फैय्याज खान ने आगे कहा कि जमीर अहमद खान चामराजपेट से पांच बार विधायक रह चुके हैं और उन्होंने वक्फ, हाउसिंग, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व भी संभाला है. उनके मुताबिक, अवाम का उनको समर्थन हासिल है, और बड़ी संख्या में लोग उन्हें उपमुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं.