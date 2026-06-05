मुस्लिम नेताओं की अनदेखी पर भड़के अजमेर दरगाह के गद्दीनशी, कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा

Rajasthan News: अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दीनशीन सैय्यद सरवर चिश्ती ने कांग्रेस पर मुस्लिम नेताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में सभी समुदायों को सम्मान मिल रहा है. साथ ही, उन्होंने मुस्लिम समुदाय से राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने की अपील की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Rajasthan News: मुल्क की सियासत में मुस्लिम नेताओं को नज़रअंदाज़ किए जाने पर अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दीनशीन सैय्यद सरवर चिश्ती ने कांग्रेस पार्टी की तीखी आलोचना की है और राजस्थान की भाजपा सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ें. उन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की जमकर तारीफ की है.
अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दीनशीन सैय्यद सरवर चिश्ती और अजमेर दरगाह अंजुमन सैय्यद ज़ादगान के साबिक सैकेट्री सैय्यद सरवर चिश्ती ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने राजस्थान राज्यसभा से किसी भी मुस्लिम को कांग्रेस से सीट नहीं दिए जाने पर कांग्रेस पार्टी पर दग़ाबाज़ी का इल्जाम लगाया है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को इस्तेमाल करती है और मुस्लिम नेता सिर्फ राहुल जी, राहुल जी करते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में मुस्लिम समुदाय पर खूब ज़ुल्म हुए, दंगे हुए और बाबरी मस्जिद ध्वस्तीकरण जैसी घटना हुई. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार में देश की कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय पर ज़ुल्म-सितम हुए, जैसा कि मौजूदा वक़्त में बीजेपी हुकूमत में मुसलमानों पर जुल्म ढहाया जा रहा है.
लेकिन सिर्फ एक राजस्थान की भजनलाल हुकुमत में ही पूरा सूबा अमन में है. मुख्यमंत्री भजनलाल सभी समुदायों की इज्जत करते हैं और अपने राज्य को तरक़्क़ी की राह पर ले जा रहे हैं. चिश्ती ने कहा कि अब वक़्त आ गया है मुसलमानों को NRC, CAA प्रोटेस्ट की तरह रोड पर आना होगा और कांग्रेस का मुँह काला करना होगा.