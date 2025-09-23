गरबा एंट्री पर नितेश राणे के बयान से सियासत गरमाई, अजमेर दरगाह के खादिम भड़के

Ajmer Dargah Khadim on Garba Controversy: गरबा के रंग में नफरत भरी सियासत का रंग घुल गया है. नवरात्रि के पावन मौके पर जहां भक्ति और उत्सव का माहौल होना चाहिए, वहीं कुछ हिंदू संगठन और बीजेपी नेता मुसलमानों की एंट्री पर बैन की मांग कर रहे हैं. इस विवाद में बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के बयान ने और भी आग लगा दी है, जिस पर अब चौतरफा आलोचना हो रही है. इसी कड़ी में मुस्लिम रहनुमाओं ने भी मंत्री के बयान की आलोचना की है.

मुस्लिम नेताओं ने कहा कि किसी दूसरे धर्म के कार्यक्रमों में जबरन शामिल होना उचित नहीं है, न ही दूसरे धर्म के लोगों पर राजनीतिक रूप से लांछन लगाना या उनकी निंदा करना उचित है. इसलिए, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए हमें एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए. देश की सुरक्षा और हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए सभी ने हमेशा एक-दूसरे के कार्यक्रमों में भाग लिया है.

अजमेर दरगाह के गद्दीनशीन सैय्यद फखर काज़मी चिश्ती ने कहा कि भले ही कोई भी अपने मज़हबी प्रोग्राम में किसी दीगर मज़हब के लोगो को नही बुलाना चाहते हो मगर हम अजमेर उर्स मुबारक़, ईद ,बकरीद और दीगर मज़हबी प्रोग्राम में ज़रूर उन्हें शामिल होने की दावत देते है. चिश्ती ने कहा कि नितेश राणे के वालिद कांग्रेसी थे और अच्छे इंसान थे मगर नितेश राणे की कड़वी ज़ुबान से लोगो के दिलो को ठेस पहुंचती है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं दूसरी तरफ सियासी लीडरान का मानना है कि मुल्क में हम सब मिलकर ईद,दीपावली एक साथ मनाते है. मज़हब नही सिखाता आपस मे बेर रखना और कोई भी मज़हब हो सब एक दूसरे को जोड़ना सिखाता है तोड़ना नहीं. ऐसे में हमवतनों को नफरतों के बयान और नफरत की सियासत से दूर रहना चाहिए.

नितेश राणे ने दिया था विवादित बयान

दरअसल, गरबा आयोजकों को प्रतिभागियों के पहचान पत्र जांचने की VHP की सलाह पर सवाल पूछे जाने पर नितेश राणे ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है. उन्होंने कहा कि इस्लाम मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता, इसलिए मुसलमानों के गरबा में आने का कारण उन्हें लव जिहाद के अलावा और कुछ नहीं दिखता. राणे ने आरोप लगाया कि मुसलमान झूठी पहचान से ऐसे आयोजनों में आते हैं और हमारी महिलाओं को परेशान करते हैं और लव जिहाद के मामले वहीं से शुरू होते हैं.

मुसलमानों का हर जगह किया जा रहा है बहिष्कार

गौरतलब है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. मुस्लिम व्यापारियों को हिंदू गांवों में घुसने नहीं दिया जाता. इसी साल की शुरुआत में कुंभ मेले से भी मुसलमानों का बहिष्कार किया गया था. किसी भी मुसलमान को दुकान लगाने की इजाजत नहीं थी. आज भी हिंदू संगठन खुलेआम ऐलान करते हैं कि मुसलमानों को किसी भी हिंदू त्योहार में शामिल नहीं होने देना चाहिए.