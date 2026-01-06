रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के लिए अजमेर दरगाह पर दुआ, मुस्लिम समाज ने किया विरोध

Unnao Rape Case Accused Kuldip Singh Sengar: भारतीय जनता पार्टी के नेता और उन्नाव बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते 23 दिसंबर को बेल दिया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया. पीड़िता के परिवार वालों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया. वहीं, इजहार खान उर्फ ​​गुड्डू नाम के एक व्यक्ति ने अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कुलदीप सिंह सेंगर के लिए दुआ मांगी. मुस्लिम समाज ने कुलदीप सिंह सेंगर के लिए दुआ मांगने की घटना की निंदा की.

इजहार खान उर्फ ​​गुड्डू ने ख्वाजा मोइनुद्दी चिश्ती की दरगाह पर रहने वाले सूफी सैयद कुतुबुद्दीन हाटी को अर्जी देते हुए इजहार खान ने कहा कि कोर्ट को गुमराह करने और कुलदीप सिंह सिंगर को दोषी साबित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वह बेगुनाह हैं. इजहार खान ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है और अब उन्हें इस दरगाह से इंसाफ मिलेगा.

इजहार खान ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या के आंसुओं का भी हिसाब लिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है. इजहार खान ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि कुलदीप सिंह सिंगर जल्द ही उन्नाव रेप के आरोप से बरी हो जाएंगे. इस बीच उन्होंने सिंगर की रिहाई के लिए दुआ की. कुलदीप सिंगर के लिए दुआ मांगने की घटना की मुस्लिम समाज ने निंदा की.

गौरतलब है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक युवती के साथ बलात्कार की घटना हुई. इस मामले में भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर पर युवती के साथ बलात्कार करने के आरोप लगे. वर्ष 2019 में CBI की विशेष अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप केस मामले में दोषी करार दते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. वहीं, 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को खारिज करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दे दिया. अब CBI ने दिल्ली कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.