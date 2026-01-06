Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3065220
Zee SalaamIndian Muslimरेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के लिए अजमेर दरगाह पर दुआ, मुस्लिम समाज ने किया विरोध

रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के लिए अजमेर दरगाह पर दुआ, मुस्लिम समाज ने किया विरोध

Unnao Rape Case Accused Kuldip Singh Sengar: उन्नाव रेप केस मामले के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के लिए अजमेर दरगाह पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने दुआ की. मुस्लिम समाज ने कुलदीप सिंह सेंगर के लिए दुआ कराने की घटना की निंदा की है. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 06, 2026, 11:37 AM IST

Trending Photos

रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के लिए अजमेर दरगाह पर दुआ, मुस्लिम समाज ने किया विरोध

Unnao Rape Case Accused Kuldip Singh Sengar: भारतीय जनता पार्टी के नेता और उन्नाव बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते 23 दिसंबर को बेल दिया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया. पीड़िता के परिवार वालों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया. वहीं, इजहार खान उर्फ ​​गुड्डू नाम के एक व्यक्ति ने अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कुलदीप सिंह सेंगर के लिए दुआ मांगी. मुस्लिम समाज ने कुलदीप सिंह सेंगर के लिए दुआ मांगने की घटना की निंदा की. 

इजहार खान उर्फ ​​गुड्डू ने ख्वाजा मोइनुद्दी चिश्ती की दरगाह पर रहने वाले सूफी सैयद कुतुबुद्दीन हाटी को अर्जी देते हुए इजहार खान ने कहा कि कोर्ट को गुमराह करने और कुलदीप सिंह सिंगर को दोषी साबित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वह बेगुनाह हैं. इजहार खान ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है और अब उन्हें इस दरगाह से इंसाफ मिलेगा.

इजहार खान ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या के आंसुओं का भी हिसाब लिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है. इजहार खान ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि कुलदीप सिंह सिंगर जल्द ही उन्नाव रेप के आरोप से बरी हो जाएंगे. इस बीच उन्होंने सिंगर की रिहाई के लिए दुआ की. कुलदीप सिंगर के लिए दुआ मांगने की घटना की मुस्लिम समाज ने निंदा की. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक युवती के साथ बलात्कार की घटना हुई. इस मामले में भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर पर युवती के साथ बलात्कार करने के आरोप लगे. वर्ष 2019 में CBI की विशेष अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप केस मामले में दोषी करार दते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. वहीं, 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को खारिज करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दे दिया. अब CBI ने दिल्ली कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Ajmer Dargah Prayer for Kuldeep Singh SengarToday News

Trending news

Ajmer Dargah Prayer for Kuldeep Singh Sengar
रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के लिए अजमेर दरगाह पर दुआ, मुस्लिम समाज ने किया विरोध
Iran Protests News
Iran News: हिंसा की आग में जल रहा है ईरान, एक हफ्ते में 35 लोगों की मौत
Asaduddin Owaisi on Population Growth Debate
वह 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आप 20 क्यों नहीं कर रही हैं? ओवैसी का नवनीत को जवाब
Birgunj News
कर्फ्यू की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं असामाजिक तत्व, मुसलमानों की हत्या की दी धमकी
Israel Abducted Palestinian Journalist
300 पत्रकारों की हत्या के बाद भी नहीं थम रहा इजरायल, महिला पत्रकार को किया अपहरण
Bahraich news
बहराइच में उर्स के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश, पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार
Congress Leaders on Umar Sharjeel Bail Rejection
शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर भड़के कांग्रेसी नेता, कह दी ये बड़ी बात
Ajmer Sharif Supreme Court verdict
अजमेर दरगाह पर SC के फैसले से गदगद है चिश्ती फाउंडेशन, सरकार से की बड़ी डिमांड
Ajmer Sharif Dargah
अजमेर शरीफ दरगाह में पीएम की चादरपोशी रोकने की साजिश पर सुप्रीम कोर्ट का तमाचा
iran news
ईरान में महंगाई का बम, ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी