/मॉब लिंचिंग, बुलडोजर, मस्जिद-मदरसों के मुद्दे पर दिल्ली में जुटेंगे मुस्लिम रहनुमा

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Ajmer News: हाल के सालों में मुसलमानों से जुड़े कई मसलों को लेकर सियासी और सामाजिक बहस लगातार बढ़ती जा रही है. मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों, बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग और मुसलमानों के खिलाफ मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक के मामलों को लेकर अलग-अलग मंचों से इंसाफ की आवाज उठ रही है. इसी सिलसिले में अब देशभर के उलेमा, दानिशवरों और मुस्लिम रहनुमाओं की एक अहम बैठक 24 जुलाई 2026 को दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें मुसलमानों से जुड़े मौजूदा हालात पर तफ्सील से गौर किया जाएगा और आगे की राह तय करने पर मशविरा होगा.
इस बैठक में अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दीनशीन और अंजुमन सैय्यद जादगान के साबिक सेक्रेटरी सैय्यद सरवर चिश्ती भी शिरकत करेंगे. इस प्रोग्राम में जमात-ए-इस्लामी हिंद, जमात-ए-अहले-हदीस, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी तंजीमें हिस्सा लेंगी. इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी समेत दीगर हस्तियां भी शामिल होंगी.
इसको लेकर अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दीनशीन सैय्यद सरवर चिश्ती ने बताया कि यह बैठक मुल्क में मुसलमानों पर बढ़ते जुल्मो-सितम, नाइंसाफी और दूसरे अहम मसलों पर गौर करने के लिए बुलाई गई है. उनके मुताबिक, इस इजलास में कई अहम फैसलों पर राय-मशविरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती की फिक्र के मद्देनजर इस बैठक का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है.
सैय्यद सरवर चिश्ती का कहना है कि मुल्क में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है. उन्होंने आगे कहा कि मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों और तालीमी इदारों के खिलाफ साजिश की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई अब आम बात होती जा रही है और मुस्लिम नौजवानों के मुठभेड़ों के मामलों को लेकर भी समाज में गहरी बेचैनी है.
अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दीनशीन सैय्यद सरवर चिश्ती ने दावा किया कि गुजिश्ता 12 सालों से मुसलमानों पर शदीद जुल्मो-सितम हो रहे हैं. ऐसे हालात में मुल्क के नामचीन और दिग्गज मुसलमान एक मंच पर बैठकर तबादला-ए-ख्याल करेंगे आगे की रणनीति तय करेंगे, ताकि इन मसलों पर एक साझा फैसला लिया जा सके.
सैय्यद सरवर चिश्ती ने कहा कि इस बैठक के जरिये खुसूसी तौर पर हुकूमत-ए-हिन्द को आगाह किया जाएगा कि मुस्लिम नौजवानों के मुठभेड़ों, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर कार्रवाई, मस्जिदों, मदरसों और सूफी खानकाहों को निशाना बनाए जाने जैसे मामलों को लेकर मुसलमानों में बेहद नाराजगी है. उन्होंने कहा कि इन तमाम मुद्दों पर बैठक में तफसील से बातचीत होगी और मौजूद रहनुमा मिलकर आगे की राह तय करेंगे.