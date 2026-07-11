/शोहरत की चाह में भूल गए अदब; अजमेर दरगाह की शाहजहानी मस्जिद में आपत्तिजनक वीडियो पर बवाल

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Ajmer Sharif Dargah News Today: हिंदुस्तान की सबसे मुकद्दस और मशहूर दरगाहों में शुमार अजमेर शरीफ दरगाह पर हमेशा अकीदतमंदों का जमावड़ा लगा रहता है. ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मुस्लिम के अलावा हिंदू, सिख, क्रिश्चियन समेत दीगर मजहब के लोग पूरे अकीदत के साथ हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं.
अजमेर दरगाह की एक आपत्तिजनक वीडियो की इन दिनों चर्चा की वजह बनी हुई है. इबादत, अदब और एहतराम की इस मुकद्दस जगह से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद अकीदतमंदों और खुद्दाम-ए-ख्वाजा में गहरी नाराजगी देखी जा रही है. उनका कहना है कि ऐसी हरकतें न सिर्फ मस्जिद की बेहुरमती हैं, बल्कि लाखों जायरीन की जज्बाती अकीदत को भी ठेस पहुंचाती हैं.
सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे इस वीडियो में एक लड़का और एक लड़की दरगाह शरीफ की शाहजहानी मस्जिद में वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में दोनों मोहब्बत का इजहार करते नजर आते हैं. सबसे ज्यादा एतराज इस बात पर जताया जा रहा है कि दरगाह के गुंबद के सामने शाहजहानी मस्जिद के अंदर लड़का लड़की की पेशानी और हाथ चूमते हुए दिखाई देता है.
वीडियो में लड़की लाल रंग के कपड़ों में है, जबकि लड़के ने हल्के नीले रंग का कुर्ता-पायजामा पहन रखा है. अकीदतमंदों का कहना है कि अल्लाह के घर मस्जिद और दरगाह शरीफ जैसी मुकद्दस जगह पर इस तरह की हरकत करना अदब और शर्मो-हया के खिलाफ है. उनका कहना है कि यह पूरा मंजर किसी फिल्मी सीन की तरह दिखाई देता है. इसने लोगों की मजहबी अकीदत को मजरूह किया है.
दरगाह के खादिम सैय्यद कुतबुद्दीन सखी ने इस मामले पर नाराजगी का इजहार किया है. सैय्यद कुतबुद्दीन सखी ने कहा कि आए दिन कुछ लोग जाने-अनजाने में सोशल मीडिया पर मशहूर होने की चाहत में इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं. उन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ दरगाह पूरी दुनिया में अपनी रूहानी अहमियत और मुकद्दस मुकाम की वजह से जानी जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि नई नस्ल के कुछ नौजवान यहां भी ऐसी नाकाबिले-बर्दाश्त हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं.
खादिम सैय्यद कुतबुद्दीन सखी ने बताया कि दरगाह कमेटी की तरफ से पहले ही मस्जिद के अदब और ऐहतराम को कायम रखने के लिए साफ तौर पर पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं. इनमें जायरीन से मस्जिद की पाकीजगी और अदब का ख्याल रखने की अपील की गई है. इसके बावजूद कुछ लोग इन हिदायतों को नजरअंदाज कर रहे हैं.
खादिम के मुताबिक दरगाह कमेटी ने मस्जिद के अंदर इस तरह की काबिले-एतराज वीडियो बनाने पर पाबंदी भी लगा रखी है. इसके अलावा मस्जिद में बड़े-बड़े पर्दे भी लगाए गए हैं, ताकि बेहुरमती की घटनाओं को रोका जा सके. इसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आना परेशानी का सबब बन गया है.
बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो सामने आने के बाद खुद्दाम-ए-ख्वाजा में भारी नाराजगी है. उन्होंने दरगाह कमेटी से पूरे मामले की तहकीकात कराने की गुजारिश की है. साथ ही वीडियो शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.