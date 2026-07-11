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शोहरत की चाह में भूल गए अदब; अजमेर दरगाह की शाहजहानी मस्जिद में आपत्तिजनक वीडियो पर बवाल

Ajmer Dargah Viral Video Controversy: अजमेर शरीफ दरगाह की शाहजहानी मस्जिद में एक लड़का-लड़की की आपत्तिजनक वीडियो सामने आने से अकीदतमंदों और खुद्दाम-ए-ख्वाजा में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. खुद्दाम ने इसे मुकद्दस जगह की बेहुरमती बताते हुए वीडियो शेयर करने वालों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई और मामले की जांच की मांग की है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 11, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:49 PM IST
शोहरत की चाह में भूल गए अदब; अजमेर दरगाह की शाहजहानी मस्जिद में आपत्तिजनक वीडियो पर बवाल
Image Credit: अजमेर दरगाह में आपत्तिजनक वीडियो बनाने पर बवालSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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