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जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ अजमेर शरीफ से उठी आवाज़; डे डाली ये चेतावनी

Mohammad Ali University Action Controversy: मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र कार्रवाई करने के निर्देश को लेकर विरोध तेज हो गया है. अजमेर शरीफ से जुड़े सैय्यद सरवर चिश्ती ने इस निर्देश की तनकीद करते हुए कहा कि तालीमी इदारों को निशाना बनाना गलत है. उन्होंने स्टूडेंट्स और गार्डियन्स से तालीम और तालीमी इदारों के समर्थन में खड़े होने की अपील की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 20, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:34 AM IST
जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ अजमेर शरीफ से उठी आवाज़; डे डाली ये चेतावनी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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