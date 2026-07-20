/जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ अजमेर शरीफ से उठी आवाज़; डे डाली ये चेतावनी

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Mohammad Ali University Action Controversy: मुल्क में मुसलमानों पर बढ़ते ज़ुल्म-ओ-सितम और तालीमी इदारों पर बुलडोज़र कार्रवाई के ख़िलाफ़ मुस्लिम तंजीम अब अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है. दरअसल, मदरसों के बाद अब आजम खान के जरिए बनाए गए "मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी" पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है. रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने "मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी" के 40 में से 38 बिल्डिंग के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. बुलडोजर कार्रवाई के निर्देश के खिळाप अजमेर शरीफ से भी आवाज़ बुलंद की गई है.
खुद्दाम-ए-ख्वाजा के अंजुमन सैय्यद ज़ादगान के साबिक सैकेट्री सैय्यद सरवर चिश्ती ने एक बयान जारी कर मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई करने वालों को जाहिल करार दिया है. उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों और स्कूल कॉलेजों में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि दीगर मज़हब के स्टूडेंट्स भी तालीम हासिल करते हैं. एजुकेशन की जगह नफ़रत बांटने वाले लोग मुल्क के लिए खतरा हैं. आज मुल्क में मुसलमानों को परेशानहाल कर दिया है. उन्होंने आगे कहा कि कभी ताज महल को तेजोमहालय मंदिर कहते है, तो कभी दुकान, मकान और ताजीरों को परेशान करते हैं.
गुजरात के एंटी रेडिक्लाइजेशन सेल पर सैय्यद सरवर चिश्ती ने उठाए सवाल
उन्होंने आगे कहा कि पुलिस की निगरानी में इस्लाम मिटाने की बात की जा रही है और कई जगह खुलेआम हथियार बांटे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब तो हाल ये है कि मस्जिद, मदरसे और अब यूनिवर्सिटी तक को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी अब स्टूडेंट्स मूमेंटस है और हर पेरेंट्स को चाहिए कि उनका साथ दें. उन्होंने कहा कि गुजरात में एंटी रेडिक्लाइजेशन सेल की एसओपी लागू हुई है, जिसमें दाढ़ी रखने वाले और अरबी बोलने वाले लोगों की निगरानी की जाएगी और परेशान किया जाएगा. ऐसे में चारों तरफ से मुसलमानों पर किए जा रहे हैं. इसी तरह उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में 24 जुलाई को बड़ी मीटिंग है और वो सब स्टूडेंट्स से साथ खड़े है.