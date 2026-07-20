/जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ अजमेर शरीफ से उठी आवाज़; डे डाली ये चेतावनी

गुजरात के एंटी रेडिक्लाइजेशन सेल पर सैय्यद सरवर चिश्ती ने उठाए सवाल

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस की निगरानी में इस्लाम मिटाने की बात की जा रही है और कई जगह खुलेआम हथियार बांटे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब तो हाल ये है कि मस्जिद, मदरसे और अब यूनिवर्सिटी तक को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी अब स्टूडेंट्स मूमेंटस है और हर पेरेंट्स को चाहिए कि उनका साथ दें. उन्होंने कहा कि गुजरात में एंटी रेडिक्लाइजेशन सेल की एसओपी लागू हुई है, जिसमें दाढ़ी रखने वाले और अरबी बोलने वाले लोगों की निगरानी की जाएगी और परेशान किया जाएगा. ऐसे में चारों तरफ से मुसलमानों पर किए जा रहे हैं. इसी तरह उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में 24 जुलाई को बड़ी मीटिंग है और वो सब स्टूडेंट्स से साथ खड़े है.