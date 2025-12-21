Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3048494
Zee SalaamIndian Muslim

Ajmer Dargah Urs: ज़ायरीन के लिए खोला गया जन्नती दरवाज़ा, अब चांद दिखने का इंतेजार

Ajmer Dargah Urs: अजमेर में उर्स के मद्देनजर जन्नती दरवाज़ा खोल दिया गया है. अब यह दरवाज़ा  6 रजब कुल की रस्म तक खुला रहेगा. फिलहाल चांद दिखने का इंतेजार है, इसके बाद दरगाह को गुस्ल दिया जाएगा.

 

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 21, 2025, 12:04 PM IST

Trending Photos

File Photo
File Photo

Ajmer Dargah Urs: आलमी मशहूर सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के 814वें उर्स मुबारक के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में तैयारियां तेज़ हो गई हैं. शनिवार, 21 दिसंबर की सुबह खास और आम ज़ायरीन के लिए जन्नती दरवाज़ा खोल दिया गया है. उर्स का चांद इतवार की शाम दिखाई देने की उम्मीद है. अब यह दरवाज़ा 6 रजब कुल की रस्म तक खुला रहेगा.

जन्नती दरवाज़े की जियारत के लिए उमड़े ज़ायरीन

जन्नती दरवाज़े से ज़ियारत करने को लेकर ज़ायरीन में खास उत्साह देखा जा रहा है. भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए दरगाह परिसर और जन्नती दरवाज़े पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे. दरगाह कमेटी और अंजुमन के स्वयंसेवक भी भीड़ नियंत्रण में जुटे हुए हैं.

साल में चार बार खुलता है दरवाज़ा

दरगाह के खादिम सैय्यद शकील अहमद और सैय्यद हाफिज़ चिश्ती ने बताया कि साल में कुल चार मौकों पर जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है. इसमें रजब माह में ख्वाजा साहब के उर्स के दौरान, ईद-उल-फितर, उर्स ख्वाजा उस्मान हरवानी और ईद-उल-अज़हा शामिल हैं. खादिम शेख दौलत अली चिश्ती के मुताबिक जन्नती दरवाज़े से होकर ज़ियारत करने की खास अहमियत है. दोनों ईदों के मौके पर अकीदतमंद जन्नती दरवाज़े के सात चक्कर भी लगाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

चांद दिखने पर दिया जाएगा गुस्ल

इधर, इतवार की शाम दरगाह कमेटी कार्यालय में रुयते हिलाल कमेटी की बैठक होगी. इस बैठक की सदारत शहर काज़ी मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी करेंगे. अगर इतवार शाम को चांद दिखाई देता है तो उसी रात पहली शाही महफ़िल का आयोजन होगा और मज़ार मुबारक पर ग़ुस्ल की रस्म अदा की जाएगी. वहीं अगर चांद नहीं दिखता है तो उर्स की शाही रस्मों की शुरुआत 22 दिसंबर से की जाएगी.

उर्स के मद्देनज़र अजमेर शरीफ में ज़ायरीन की आवाजाही लगातार बढ़ रही है और प्रशासन व दरगाह प्रबंधन मिलकर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में जुटा हुआ है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

AjmerAjmer Dargahmuslim news

Trending news

Ajmer
Ajmer Dargah Urs: ज़ायरीन के लिए खोला गया जन्नती दरवाज़ा, अब चांद दिखने का इंतेजार
Imam Died
न सुनवाई हुई, न रिहाई: ICE हिरासत में इमाम की मौत से मचा हड़कंप
Aligarh
Aligarh में गौरक्षा के नाम पर हिंसा, मुस्लिम व्यापारी की बेरहमी से पिटाई
gaza
Gaza में क्या लागू हो पाएगा सीजफायर का सेकेंड फेज? Hamas लीडर की MIT चीफ से मीटिंग
bangladesh
Bangladesh में फिर हालात बेकाबू, संसद भवन में घुसी उग्र भीड़: VIDEO
Telangana
मज़हब की तौहीन करने वालों को होगी कड़ी सज़ा, Telangana सरकार ला रही है नया कानून
bangladesh
Bangladesh में भारतीय हाई कमीशन के बाहर क्यों तैनात हुई भारी सिक्योरिटी?
Bihar News
Opinion: आज हिजाब, कल साड़ी? नीतीश सरकार के दौर में महिला की चॉइस पर खतरा
Delhi News
जिस JMI ने आजादी सिखाई, वही सवाल पूछने पर नोटिस थमा रही है! 15 छात्रों को मिला फरमान
Assam news
कागजों की गलती या मुस्लिम होने की सजा? नौगांव के 15 मुसलमानों को देश छोड़ने का फरमान