Ajmer Dargah Urs: ज़ायरीन के लिए खोला गया जन्नती दरवाज़ा, अब चांद दिखने का इंतेजार

Ajmer Dargah Urs: अजमेर में उर्स के मद्देनजर जन्नती दरवाज़ा खोल दिया गया है. अब यह दरवाज़ा 6 रजब कुल की रस्म तक खुला रहेगा. फिलहाल चांद दिखने का इंतेजार है, इसके बाद दरगाह को गुस्ल दिया जाएगा.
Ajmer Dargah Urs: आलमी मशहूर सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के 814वें उर्स मुबारक के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में तैयारियां तेज़ हो गई हैं. शनिवार, 21 दिसंबर की सुबह खास और आम ज़ायरीन के लिए जन्नती दरवाज़ा खोल दिया गया है. उर्स का चांद इतवार की शाम दिखाई देने की उम्मीद है. अब यह दरवाज़ा 6 रजब कुल की रस्म तक खुला रहेगा.
जन्नती दरवाज़े से ज़ियारत करने को लेकर ज़ायरीन में खास उत्साह देखा जा रहा है. भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए दरगाह परिसर और जन्नती दरवाज़े पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे. दरगाह कमेटी और अंजुमन के स्वयंसेवक भी भीड़ नियंत्रण में जुटे हुए हैं.
दरगाह के खादिम सैय्यद शकील अहमद और सैय्यद हाफिज़ चिश्ती ने बताया कि साल में कुल चार मौकों पर जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है. इसमें रजब माह में ख्वाजा साहब के उर्स के दौरान, ईद-उल-फितर, उर्स ख्वाजा उस्मान हरवानी और ईद-उल-अज़हा शामिल हैं. खादिम शेख दौलत अली चिश्ती के मुताबिक जन्नती दरवाज़े से होकर ज़ियारत करने की खास अहमियत है. दोनों ईदों के मौके पर अकीदतमंद जन्नती दरवाज़े के सात चक्कर भी लगाते हैं.
इधर, इतवार की शाम दरगाह कमेटी कार्यालय में रुयते हिलाल कमेटी की बैठक होगी. इस बैठक की सदारत शहर काज़ी मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी करेंगे. अगर इतवार शाम को चांद दिखाई देता है तो उसी रात पहली शाही महफ़िल का आयोजन होगा और मज़ार मुबारक पर ग़ुस्ल की रस्म अदा की जाएगी. वहीं अगर चांद नहीं दिखता है तो उर्स की शाही रस्मों की शुरुआत 22 दिसंबर से की जाएगी.
उर्स के मद्देनज़र अजमेर शरीफ में ज़ायरीन की आवाजाही लगातार बढ़ रही है और प्रशासन व दरगाह प्रबंधन मिलकर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में जुटा हुआ है.