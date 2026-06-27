Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /Ajmer News: नाजिया इलाही के बयान पर देशभर में बवाल, गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग

Ajmer News: नाजिया इलाही के बयान पर देशभर में बवाल, गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग

Ajmer News: सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नाजिया इलाही के खिलाफ देशभर में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. मुस्लिम संगठनों और समुदाय के लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई और उनकी गिरफ़्तारी की मांग की है. अजमेर समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को शिकायतें सौंपी हैं और कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 27, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:54 PM IST
Ajmer News: नाजिया इलाही के बयान पर देशभर में बवाल, गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UNHRC में पाकिस्तान की खुली पोल! PoJK और बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन के गंभीर आरोप
Pakistan News53 min ago
2
Barabanki News1 hr ago
3
kaushambi news2 hrs ago
4
qatar news3 hrs ago
5
Bihar News6:07 AM IST