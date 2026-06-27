/Ajmer News: नाजिया इलाही के बयान पर देशभर में बवाल, गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग

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Ajmer News: सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नाजिया इलाही ने पैगंबर मुहम्मद (SAW) की बीवी हजरत आयशा (RA) के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया. इस बयान से पूरे देश में हंगामा मच गया है. नाजिया इलाही के खिलाफ देश भर में मामले दर्ज किए गए हैं और पुलिस से उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद समेत कई मुस्लिम संगठनों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए हैं. वहीं, राजस्थान में भी नाजिया इलाही की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाजिया इलाही के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और उनकी गिरफ्तारी की मांग की.
अजमेर के गंज पुलिस स्टेशन पर मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ जमा हुई और उन्होंने अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर की. मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने नाजिया इलाही खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई और पुलिस विभाग से मांग की कि उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए. मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट नाज़िया इलाही खान ने पैगंबर साहब के खिलाफ ईशनिंदा की है, जिससे लाखों लोगों की भावनाएं और आस्था आहत हुई हैं.
उठ रही है गिरफ्तारी की मांग
उन्होंने जोर देकर कहा, "'दुनिया के लिए रहमत' (पैगंबर साहब) के ऊंचे दर्जे का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. समुदाय ने देखा है कि लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए पैगंबर साहब के खिलाफ ईशनिंदा कर रहे हैं." उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाए और धार्मिक हस्तियों का अपमान करने से रोकने के लिए कोई कानून बनाया जाए. अजमेर के मुसलमानों ने कहा कि अगर नाजिया इलाही खान के खिलाफ फौरन और सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वे विरोध रैलियां और प्रदर्शन करेंगे. फिलहाल, पुलिस ने समुदाय को भरोसा दिलाया है कि नाजिया इलाही खान के खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.
नाजिया इलाही पहले भी देती रही हैं विवादित बयान
गौरतलब है कि नाजिया इलाही का विवादित बयान देने का पुराना इतिहास रहा है. उन्होंने पहले भी कई मौकों पर इस्लाम के खिलाफ बातें कही हैं और अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है. हालांकि उनके खिलाफ अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है.