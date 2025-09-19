Ajmer में जश्न-ए-मिलादुन्नबी का जलसा… कुरआन की तिलावत और नात की गूंज से रौशन हुई महफिल

Rajasthatn News: अजमेर शरीफ मे एक दिवसीय जश्ने ईद मिलादुन्नबी की याद में जलसा का आयोजन किया गया. इस जलसे मे सीरत उन्नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूसूसी ब्यान हुआ. अजमेर दरगाह इलाका के अंदर कोट मे ये मिलादुन्नबी का जलसा मे मुल्क के नामवर शख्सियत और उलेमा इकराम ने शिरकत की.

जहाँ मेहमान-ए खुसूसी के तौर पर मालेगाव से अजमेर पहुंचे मौलाना सैय्यद मोहम्मद अमीनुल कादरी ने ख़िताब फ़रमाया. नबी पाक के 1500 वां जश्न-ए मिलादुन्नबी जलसे का आगाज़ तिलावते कुरआन पाक से हुआ और महफिल मे कारी जावेद रज़ा ने नाते पाक के नज़राने से समाईन को झूमने पर मजबूर कर दिया.

सुल्तानुल हिन्द के शहर अजमेर मे उलेमा इकराम की मौजूदगी और उनकी नसीहतो को समाईन ने संजीदगी से समाअत किया. जश्न-ए मिलाद की इस नूरानी महफिल मे मौलाना सैय्यद मोहम्मद अमीनुल कादरी ने हदीस ओ कुरआन पाक की रौशनी मे इश्क ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया. वही दौरे हाज़ा मे मुसलमानो के हालातों के मद्देनज़र शरीयत की रौशनी मे कामयाबी का रास्ता भी बताया.

उन्होंने बताया की हमारे नबी दुनिया मे आये तो उम्मत की फ़िक्र मे रहे और जब दुनिया से परदा किया तो भी उम्मत की फ़िक्र मे रहे. ऐसे मे सच्चा आशिक-ए रसूल वो है, जिसने दुनिया की तमाम बुराइयों को तर्क किया और शरीयत पर अम्ल करते हुए खिदमते खल्क़ को अपनाया. अमीनुल कादरी ने मुल्क के नौजवानो को संदेश दिया की इस दौर के मुताबिक शिक्षा की तरफ ध्यान दें और अपना भविष्य को नबी पाक की सीरत से सजाए.

अजमेर मे हुए इस जलसे मे कफी तादाद मे अक़ीदतमंदो का हुजूम नज़र आया और लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे से महफिल गूंज उठी. इस जलसे मे UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की कई राज्यों से उलमा-ए कराम ने शिरकत की.