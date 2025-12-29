Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3057429
Zee SalaamIndian Muslim

814वें उर्स के समापन पर अजमेर शरीफ से पूरी दुनिया के लिए अमन का संदेश

Ajmer Sharif Urs 814: अजमेर शरीफ दरगाह में 814वां उर्स शांतिपूर्वक संपन्न हुआ. इस मौके पर इंसानियत, भाईचारे और धार्मिक सद्भाव का संदेश दिया गया. दरगाह से पूरे देश और दुनिया में शांति और एकता बनाए रखने की अपील की गई.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 29, 2025, 03:53 PM IST

Trending Photos

814वें उर्स के समापन पर अजमेर शरीफ से पूरी दुनिया के लिए अमन का संदेश

Ajmer News: सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 814वां सालाना उर्स अजमेर शरीफ में आस्था, प्रेम और मानवीय एकता के सशक्त संदेश के साथ संपन्न हुआ. इस अवसर पर गद्दी नशीन और चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा कि उर्स के दौरान 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने अजमेर शरीफ का दौरा किया, जिन्होंने धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता और संस्कृति की सीमाओं से ऊपर उठकर प्रार्थना, पूजा और विनम्रता के माध्यम से मानवता की साझा चेतना को मजबूत किया.

हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा कि यह उर्स सिर्फ एक ऐतिहासिक परंपरा नहीं है, बल्कि ऐसे समय में पूरी मानवता के लिए एक जीवित प्रार्थना है जब दुनिया एक नैतिक चौराहे पर खड़ी है. उन्होंने कहा कि आठ शताब्दियों से अधिक समय से अजमेर शरीफ एक आध्यात्मिक अभयारण्य रहा है जहां दिलों को सुकून मिलता है, टूटी हुई आत्माओं को एकता मिलती है और मानवता को नैतिक मार्गदर्शन मिलता है. 

उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के संदेश, 'सभी से प्रेम, किसी से द्वेष नहीं,' को आज के समय के लिए एक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत बताया और कहा कि सच्ची आध्यात्मिकता लोगों को जोड़ती है, न कि बांटती है. उर्स के दौरान सामूहिक प्रार्थनाओं और मौन प्रार्थनाओं ने साबित कर दिया कि धर्म का सच्चा सार एकता और करुणा है. अपने संदेश में हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने वर्ष 2025 को मानवता के लिए एक बड़ी परीक्षा का समय बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि आतंकवाद, हिंसा, बढ़ते ध्रुवीकरण, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरे ने पूरी दुनिया को हिला दिया है. ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी हमले, पहलगाम में मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए गहरी चिंता का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि एक निर्दोष व्यक्ति की हर मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि मानवता की पवित्र जिम्मेदारी का उल्लंघन है. अजमेर शरीफ की पवित्र भूमि से उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय, दुनिया भर में अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि एक समुदाय का दुख पूरी मानवता का दुख है.

हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने भारत के 1.4 अरब नागरिकों और वैश्विक समुदाय से अपील करते हुए कहा कि भारत की आत्मा हमेशा बहुलवाद, सह-अस्तित्व और आध्यात्मिक लोकतंत्र में निहित रही है. अजमेर शरीफ इस बात का जीता-जागता सबूत है कि विविधता हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आस्था का मकसद दिलों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं, धर्म को जीवन की रक्षा करनी चाहिए, न कि राजनीति का हथियार बनना चाहिए और सच्ची भक्ति की पहचान दया के कामों से होती है.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Ajmer NewsAjmer Sharif Urs 814Ajmer Dargah Urs

Trending news

Ajmer News
814वें उर्स के समापन पर अजमेर शरीफ से पूरी दुनिया के लिए अमन का संदेश
Pakistan News
खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ता उग्रवाद, गवर्नर ने प्रांत सरकार से की ये बड़ी अपील
Bangladesh news
हादी हत्याकांड पर उबाल; भारतीय नागरिकों को लेकर यूनुस सरकार को अल्टीमेटम!
Ghaziabad Hindu Group Weapon Distribution
जिहादियों का करेंगे नरसंहार, गाजियाबाद में हिंदू संगठन ने खुलेआम बांटे हथियार
Punjab news
नमाज पढ़ने के लिए नहीं थी जगह, तो सिख समुदाय ने मस्जिद के लिए दान दी जमीन
Hindu Killings in Bangladesh
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, ओवैसी ने दिया बड़ा बयान
Pakistan News
पाकिस्तान से टैलेंट का पलायन: हजारों डॉक्टर-इंजीनियर देश छोड़ने को मजबूर
UP News
UP News: 189 मदरसों की मंजूरी में करोड़ों का घोटाला, SIT रिपोर्ट से मचा हड़कंप
Indonesia News
इंडोनेशिया के मनाडो में नर्सिंग होम में लगी भीषण आग, 16 लोगों की मौत
Mufti Shamail Nadwi Controversy
मुफ्ती शमाइल नदवी के बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस नेता ने की कार्रवाई की मांग