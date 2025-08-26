अजमेर दरगाह में मिलादुन्नबी बैनर हटाने पर विवाद; खुद्दाम और कमेटी आमने-सामने

Ajmer Dargah Banner Controversy: अजमेर शरीफ दरगाह में ईद मिलादुन्नबी के बैनर हटाए जाने को लेकर दरगाह कमेटी और अंजुमन सैय्यद ज़ादगान आमने-सामने आ गए हैं. अंजुमन ने दरगाह नाजिम और असिस्टेंट नाजिम के खिलाफ थाने में शिकायत दी है. हालांकि, मामला बढ़ता देखकर बाद में विवादित बैनर फिर से लगा दिए गए हैं.
Ajmer Sharif Dargah News Today: मुल्क भर में जश्न ए ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. प्यारे नबी पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौमे पैदाईश पर मिलाद और जुलूस का एहतेमाम किया जाएगा. इस बीच अजमेर शरीफ दरगाह में ईद मिलादुन्नबी के बैनर को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इसको लेकर दरगाह पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई है.
वहीं, अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह में ईद मिलादुन्नबी के लगे बैनर हटाए जाने पर दरगाह कमेटी और अंजुमन सैय्यद जादगान आमने सामने आ गई हैं. दरअसल, अंजुमन सैय्यद जादगान ने दरगाह की शाहजहानी मस्जिद के चारो तरफ जश्ने ईद मिलादुन्नबी के बैनर बंधवा दिए. बाद में इन बैनरों को दरगाह कमेटी के कर्मचारियों ने हटा दिया. इसी बात को लेकर दरगाह के खुद्दामें ख्वाजा में नाराजगी फैल गई.
अंजुमन सैय्यद ज़ादगान ख़ुद्दामें ख्वाजा के मेंबर सैय्यद असलम हुसैन चिश्ती ने बताया कि दरगाह कमेटी के नाजिम मोहम्मद बिलाल खान और असिस्टेंट नाजिम मोहम्मद आदिल के खिलाओ सीओ दरगाह पुलिस स्टेशन में शिकायत भेज दी गई है. इस शिकायत में लिखा है कि दरगाह कमेटी पुलिस और ख़ुद्दामें ख्वाजा के दरमियान नाइत्तफाकी पैदा कर विवाद पैदा करना चाहती है.
इसके अलावा ईद मिलादुन्नबी के जश्न की तैयारियों का सामान भी महफिल खाना में नहीं रखने दिया गया है. शिकायती पत्र में लिखा गया है कि दरगाह कमेटी इस तरह की हरकतों से अकीदतमंदों की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचा रही है. अंजुमन ने साफ किया कि अगर इस मुद्दे को लेकर दरगाह में कोई भी धार्मिक उन्माद फैलता है तो उसकी सभी जिम्मेदारी दरगाह नाजिम और असिस्टेंट नाजिम की ही होगी.
दरगाह नाजिम ने दी आरोपों पर सफाई
वहीं, दूसरी तरफ दरगाह नाजिम मोहम्मद बिलाल खान ने अंजुमन के जरिए सीओ पुलिस के नाम दिए गए पत्र में अफसोस जाहिर किया है. नाजिम मोहम्मद बिलाल खान का कहना है कि अंजुमन के सेक्रेट्री सैय्यद सरवर चिश्ती या उनके प्रतिनिधि दरगाह दफ़्तर आकर उनसे राब्ता कर सकते हैं. ऐसे में जश्ने ईद मिलादुन्नबी का जलसा हो या कोई भी मजहबी प्रोग्राम सभी नेक कामों में दरगाह कमेटी उनके साथ मिलकर हर संभव मदद करेगी.
दरगाह कमेटी के चपरासियों के जरिए उतारे गए मिलादुन्नबी के बैनरों पर उन्होंने कहा कि उन बैनरों को लगावा दिए गए हैं और आपसी राय मशविरा से ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां की जा रही हैं. विवाद बढ़ता देख हटाए गए बैनरों को अंजुमन सैय्यद ज़ादगान के मेंबरों की मौजूदगी में वापस दरगाह मुलाजमीन ने लगा दिए हैं.
