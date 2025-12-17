अजमेर दरगाह में 25 तोपों की सलामी के साथ 814वें उर्स का आगाज, दिखा अकीदत का अद्भुत संगम

Ajmer Sharif Dargah News: देश-दुनिया में अमन, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देने वाला अजमेर शरीफ दरगाह एक बार फिर सूफियाना रौनक से गुलजार हो उठा है. आम दिनों के मुकाबले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह की जियारत करने की संख्या बढ़ गई है. अजमेर दरगाह में जियारत करने के लिए पहुंच रहे लोगों में हिंदू, मुसलमान समेत दूसरे मजहब के लोग भी शामिल है.

हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर इस वक्त असली भारत का रंग दिखाई पड़ता है, जहां सभी मतभेदों को भुलाकर अकीदतमंद अपनी मुरादें मांगते हैं. अजमेर शरीफ दरगाह पर इस समय उर्स चल रहा है. इसी कड़ी में बुधवार (17 दिसंबर) को दरगाह पर उर्स के मौके पर रिवायती परचम कुशाई (झंडा फहराने) की रस्म पूरे अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई.

इस मौके पर दरगाह के बुलंद दरवाजे पर 25 तोपों की सलामी दी गई, जिससे उर्स की रस्म का आगाज भव्य और दिव्य हो गया. परचम कुशाई की रस्म भीलवाड़ा के गौरी खानदान की ओर से निभाई गई. इस दौरान दरगाह परिसर में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों की मौजूदगी देखने को मिली. देश के कोने-कोने से आए जायरीनों ने इस पाक रस्म में पूरे अकीदतों ऐतहराम के साथ शिरकत की और फिर सभी ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दी. अकीदतमंदों ने दरगाह में चादर पेश की और खैरो-बरकत की दुआएं मांगीं.

झंडे की रस्म अदायगी के दौरान पुलिस का खास सुरक्षा इंतजाम देखने को मिले. चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्जेस मुस्तैद नजर आई. बुलंद दरवाजे से लेकर दरगाह परिसर तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई ताकि सभी रस्में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और अकीदमंदों को किसी तरह की परेशानी न हो. साल 2025 में यह दूसरी बार ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाया जा रहा है. इससे पहले 813वां उर्स भी इसी साल 2025 में मनाया गया था. वहीं, 814वां उर्स भी दिसंबर 2025 में ही आया है, जिससे यह साल अजमेर शरीफ के इतिहास में खास माना जा रहा है.

परचम कुशाई की रस्म पूरी होने के बाद दरगाह में सेवाओं के समय में भी बदलाव किया गया है. उर्स के दौरान बढ़ने वाली भीड़ और जायरीन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निजाम लागू किया गया है. दरगाह में उर्स के इस मौके पर हर ओर सूफियाना रंग, इबादत और अकीदत का माहौल बना हुआ है, जहां हर शख्स ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से अमन और बरकत की उम्मीद लेकर पहुंच रहा है.

