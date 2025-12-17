Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3044579
Zee SalaamIndian Muslim

अजमेर दरगाह में 25 तोपों की सलामी के साथ 814वें उर्स का आगाज, दिखा अकीदत का अद्भुत संगम

Khwaja Moinuddin Chishti Urs Mubarak: अजमेर शरीफ दरगाह में 814वें उर्स रिवायती अंदाज में भव्य और दिव्य आगाज हुआ. इस मौके पर देशभर के जायरीन कोने-कोने से पहुंचे और खैरो बरकत की दुआएं मांगी. इस साल ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दूसरी बार उर्स मुबारक है. परचम कुशाई की रस्म अदा करने से पहले 25 तोपों की सलामी दी गई.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 17, 2025, 08:26 PM IST

Trending Photos

अजमेर शरीफ दरगाह पर 814वें उर्स का भव्य दिव्य आगाज
अजमेर शरीफ दरगाह पर 814वें उर्स का भव्य दिव्य आगाज

Ajmer Sharif Dargah News: देश-दुनिया में अमन, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देने वाला अजमेर शरीफ दरगाह एक बार फिर सूफियाना रौनक से गुलजार हो उठा है. आम दिनों के मुकाबले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह की जियारत करने की संख्या बढ़ गई है. अजमेर दरगाह में जियारत करने के लिए पहुंच रहे लोगों में हिंदू, मुसलमान समेत दूसरे मजहब के लोग भी शामिल है.

हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर इस वक्त असली भारत का रंग दिखाई पड़ता है, जहां सभी मतभेदों को भुलाकर अकीदतमंद अपनी मुरादें मांगते हैं. अजमेर शरीफ दरगाह पर इस समय उर्स चल रहा है. इसी कड़ी में बुधवार (17 दिसंबर) को दरगाह पर उर्स के मौके पर रिवायती परचम कुशाई (झंडा फहराने) की रस्म पूरे अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई. 

इस मौके पर दरगाह के बुलंद दरवाजे पर 25 तोपों की सलामी दी गई, जिससे उर्स की रस्म का आगाज भव्य और दिव्य हो गया. परचम कुशाई की रस्म भीलवाड़ा के गौरी खानदान की ओर से निभाई गई. इस दौरान दरगाह परिसर में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों की मौजूदगी देखने को मिली. देश के कोने-कोने से आए जायरीनों ने इस पाक रस्म में पूरे अकीदतों ऐतहराम के साथ शिरकत की और फिर सभी ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दी. अकीदतमंदों ने दरगाह में चादर पेश की और खैरो-बरकत की दुआएं मांगीं.

Add Zee News as a Preferred Source

झंडे की रस्म अदायगी के दौरान पुलिस का खास सुरक्षा इंतजाम देखने को मिले. चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्जेस मुस्तैद नजर आई. बुलंद दरवाजे से लेकर दरगाह परिसर तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई ताकि सभी रस्में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और अकीदमंदों को किसी तरह की परेशानी न हो.  साल 2025 में यह दूसरी बार ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाया जा रहा है. इससे पहले 813वां उर्स भी इसी साल 2025 में मनाया गया था. वहीं, 814वां उर्स भी दिसंबर 2025 में ही आया है, जिससे यह साल अजमेर शरीफ के इतिहास में खास माना जा रहा है.

परचम कुशाई की रस्म पूरी होने के बाद दरगाह में सेवाओं के समय में भी बदलाव किया गया है. उर्स के दौरान बढ़ने वाली भीड़ और जायरीन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निजाम लागू किया गया है. दरगाह में उर्स के इस मौके पर हर ओर सूफियाना रंग, इबादत और अकीदत का माहौल बना हुआ है, जहां हर शख्स ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से अमन और बरकत की उम्मीद लेकर पहुंच रहा है.

यह भी पढ़ें: हिजाब विवाद में नीतीश पर तीन जगहों पर FIR, क्या सत्ता में रहते हो सकती है किसी सीएम की गिरफ्तारी?

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Ajmer NewsAjmer Sharif DargahAjmer Dargah Ursmuslim news

Trending news

Ajmer News
अजमेर दरगाह में 25 तोपों की सलामी के साथ उर्स का आगाज, दिखा अकीदत का अद्भुत संगम
Hijab Raw
Opinion: सवाल हिजाब का नहीं, एक औरत के सम्मान और असहमति का है
Bihar News
हिजाब विवाद में नीतीश पर तीन जगहों पर FIR, क्या सत्ता में रहते गिरफ्तारी संभव?
Andhra pradesh news
उम्मीद पोर्टल से आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को बड़ा फायदा; बढ़ गई 15 हजार एकड़ जमीन!
Doctor hijab
Opinion:अभिनेत्री को चिकोटी काटना गलत है तो, नितीश के हिजाब खींचने का बचाव क्यों ?
Bihar News
इमाम की मौत से पसोपेश में लोग, इस्लाम में आत्महत्या हराम फिर क्यों उठाया खौफनाक कदम?
Bihar News
हिजाब विवाद पर अभद्र टिप्पणी करके बुरे फंसे संजय निषाद, वीडियो जारी कर दी सफाई
UP News
BJP नेत्री अपर्णा यादव ने नीतीश कुमार और संजय निषाद को लगाई लताड़, कहा- जल्द से जल्द
Iran Regional Partnerships
अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है तेहरान, लेकिन रख दी ये बड़ी शर्त
madhya pradesh news
बुरे फंसे '10 रुपये के बिस्कुट' वाले शादाब जकाती; जारी हुआ फतवा, पुलिस में भी शिकायत