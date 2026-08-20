Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /अजमेर दरगाह में जियारत की राह होगी आसान, खादिमाने ख्वाजा ने खत लिखकर की खास मांग

अजमेर दरगाह में जियारत की राह होगी आसान, खादिमाने ख्वाजा ने खत लिखकर की खास मांग

Ajmer Dargah Ziyarat: अजमेर दरगाह में बढ़ती जायरीन की तादाद को देखते हुए खादिमाने ख्वाजा ने एक खास मांग की है. खादिमाने ख्वाजा ने एक खत लिखकर झालरा मैदान की तरफ मौजूद तीन गेटों को खोलने की मांग की है. खादिमों ने इंतजामिया और दरगाह कमेटी को खत देकर कहा कि इससे जायरीन की आवाजाही आसान होगी और भीड़ का दबाव कम होगा.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 20, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:28 AM IST
अजमेर दरगाह में जियारत की राह होगी आसान, खादिमाने ख्वाजा ने खत लिखकर की खास मांग
Image Credit: खादिमाने ख्वाजा ने अजमेर दरगाह की तीन गेट खोलने की मांग की (फाइल फोटो)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अजमेर दरगाह में जियारत की राह होगी आसान, खादिमाने ख्वाजा ने खत लिखकर की खास मांग
2
3
4
5