/अजमेर दरगाह में जियारत की राह होगी आसान, खादिमाने ख्वाजा ने खत लिखकर की खास मांग

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Ajmer Sharif Dargah News: राजस्थान के अजमेर शहर में मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सिर्फ एक मुकद्दस जगह ही नहीं, बल्कि मुल्क और दुनिया भर से आने वाले लाखों जायरीन की अकीदत का मरकज है. हर दिन बड़ी तादाद में लोग यहां हाजिरी देने पहुंचते हैं. जैसे-जैसे दरगाह में जायरीन की आमद बढ़ रही है, वैसे-वैसे उनके आने-जाने और सहूलियत को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. इसी को लेकर अब दरगाह के खादिमों ने इंतजामिया का ध्यान बंद पड़े तीन गेटों की तरफ दिलाया है.
दरगाह में बढ़ती जायरीन की तादाद को देखते हुए खादिमाने ख्वाजा ने झालरा मैदान की जानिब मौजूद 6, 7 और 8 नंबर गेटों को खोलने का मुतालबा किया है. इस सिलसिले में खादिम सैय्यद अब्दुल खालिद जमाली और शैखजादा शकील अहमद चिश्ती की तरफ से मरकजी अक्लियती उमूर वजारत के दफ्तर, राजस्थान के वजीर-ए-आला भजनलाल शर्मा, अजमेर जिला कलेक्टर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और दरगाह कमेटी को एक खत दिया गया है.
इस खत में कहा गया है कि दरगाह में आने वाले जायरीन की बढ़ती तादाद को देखते हुए पहले से मौजूद इन गेटों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को आने-जाने में सहूलियत मिल सके और भीड़ का दबाव भी कम किया जा सके. खादिमों का कहना है कि अगर इन गेटों को इस्तेमाल में लाया जाता है तो दरगाह परिसर में जायरीन की आवाजाही को बेहतर तरीके से मुनज्जम किया जा सकता है.
शैखजादा शकील चिश्ती ने बताया कि दरगाह में 1 और 2 नंबर गेट से दाखिल होने वाले जायरीन को 6, 7 और 8 नंबर गेट से बाहर निकाला जा सकता है. इससे आने और जाने वाले लोगों के रास्ते अलग हो जाएंगे और भीड़ को संभालने में आसानी होगी. उनका कहना है कि इस निजाम से जायरीन को भी काफी सहूलियत मिल सकती है.
उन्होंने यह भी कहा कि अगर दरगाह कमेटी सिक्योरिटी के लिहाज से इन तीनों गेटों पर अपना अमला तैनात नहीं कर सकती, तो खादिमाने ख्वाजा की अंजुमन सैय्यदजादगान और अंजुमन शैखजादगान को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है. इस मामले में अंजुमन शैखजादगान की तरफ से भी गेटों पर अपनी जानिब से सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने और जायरीन को सहूलियत देने की तैयारी जताई गई है.
खत में दरगाह में जायरीन की सहूलियत के लिए किए गए पहले के कामों का भी जिक्र किया गया है. इसमें बताया गया है कि महफिल खाना सबीली गेट और 5 नंबर गेट को जायरीन की सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए चौड़ा और नए सिरे से तामीर का काम पूरा किया जा चुका है. इसके बावजूद 6, 7 और 8 नंबर गेट लंबे अरसे से बंद पड़े हैं. खास बात यह है कि उर्स जैसे बड़े मौकों पर भी इन तीनों गेटों को बंद रखा जाता है.
खादिमों का कहना है कि जब दरगाह में जायरीन की तादाद लगातार बढ़ रही है और पहले से मौजूद वसीअ गेट वहां मौजूद हैं, तो उनका इस्तेमाल जायरीन की सहूलियत के लिए किया जाना चाहिए. उनका मानना है कि इन गेटों को खोलने से दरगाह में आवाजाही को बेहतर बनाया जा सकता है और भीड़ के बीच जायरीन को आने-जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी.
खादिमाने ख्वाजा की तरफ से दिए गए खत में इस पूरे मामले को जायरीन की सहूलियत से जोड़ते हुए प्रशासन और दरगाह कमेटी से जरूरी कदम उठाने की मांग की गई है. खादिमों ने साफ किया है कि अगर सुरक्षा इंतजाम को लेकर कोई परेशानी है, तो दोनों अंजुमनों की तरफ से इस जिम्मेदारी में मदद की जा सकती है.