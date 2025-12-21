Advertisement
अजमेर शरीफ दरगाह में खुला जन्नती दरवाजा, उर्स से पहले उमड़ा अकीदत का सैलाब

Ajmer Sharif Dargah Urs 2025: अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स के मौके पर अकीदमंदों का जमावड़ा लगा हुआ है. इसी कड़ी में आज दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत के लिए जन्नती दरवाजा खोल दिया गया. फिलहाल आज चांद दिखने पर उर्स की रस्में शुरू होंगी. उर्स के मद्देनजर दरगाह में सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 21, 2025, 05:13 PM IST

अजमेर दरगाह में जायरीनों के लिए खुला 'जन्नती दरवाजा'
अजमेर दरगाह में जायरीनों के लिए खुला 'जन्नती दरवाजा'

Ajmer Sharif Dargah News: दुनिया भर में मशहूर सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के 814वें उर्स मुबारक के मौके पर जायरीनों के लिए जन्नती दरवाजा खोल दिया गया. जन्नती दरवाजा खुलते ही दरगाह परिसर में जायरीनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. ख्वाजा गरीब नवाज के अकीदतमंदों में जन्नती दरवाजे से जियारत को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है.

ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स का चांद इतवार (21 दिसंबर) की शाम दिखाई देने की उम्मीद जताई जा रही है. अगर इतवार शाम चांद नजर आता है तो उसी रात को चांद रात मानी जाएगी. ऐसी स्थिति में जन्नती दरवाजा 6 रजब कुल की रस्म तक खुला रहेगा. वहीं, अगर चांद नहीं दिखता है, तो 22 दिसंबर से उर्स की शाही रस्मों की औपचारिक शुरुआत होगी.

जन्नती दरवाजे पर लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ जायरीनों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए दरगाह कमेटी और अंजुमन के जवान भी मौके पर मौजूद हैं. जन्नती दरवाजे से जियारत करने की होड़ को कंट्रोल करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

दरगाह के खादिम सैय्यद शकील अहमद और सैय्यद हाफिज चिश्ती ने बताया कि साल में कुल चार बार जन्नती दरवाजा खोला जाता है. सबसे पहले इस्लामिक माह रजब में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर, उसके बाद ईद-उल-फितर पर, फिर उर्स ख्वाजा उस्मान हरवानी के मौके पर और इसके बाद ईद-उल-अजहा यानी बकरीद पर जन्नती दरवाजा खोला जाता है.

खादिम शैख दौलत अली चिश्ती के मुताबिक, जन्नती दरवाजे से होकर जियारत करने की खास अहमियत मानी जाती है. ईद-उल-फितर और ईद-उल-अजहा के मौकों पर अकीदतमंद जन्नती दरवाजे के सात चक्कर भी लगाते हैं. जायरीनों का माना है कि यह बहुत सवाब का काम है.  इतवार शाम को दरगाह कमेटी कार्यालय में रुयेते हिलाल कमेटी यानी चांद कमेटी की बैठक भी आयोजित की जाएगी. 

इस बैठक की अध्यक्षता शहर काजी मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी करेंगे. बैठक में चांद दिखने की स्थिति पर फैसला लिया जाएगा. अगर चांद नजर आता है तो पहली शाही महफिल आयोजित की जाएगी और मजार मुबारक पर गुस्ल की रस्म अदा की जाएगी. अगर चांद दिखाई नहीं देता है तो उर्स की शाही रस्मों का आगाज 22 दिसंबर से किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: West Bengal: BJP और हुमायूं कबीर के मंसूबों को लगा झटका? TMC विधायक जाकिर बनाएंगे मस्जिद-मंदिर

