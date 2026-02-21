अजमेर शरीफ दरगाह में रमजान का नूर, इबादत और दुआ के लिए जुटे हजारों अकीदतमंद

Ajmer Sharif Dargah News: रहमतों और बरकतों से भरे रमज़ान के पाक महीने में देशभर की मस्जिदों और दरगाहों में खास रौनक देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में भी रमजानुल मुबारक के दौरान इबादत, इफ्तार और रूहानी महफिलों का सिलसिला जारी है. खास तौर पर तीसरे रमजान के मौके पर पैगम्बरे इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहजादी हजरत फातिमातु जहरा रदियल्लाहो तआला अन्हा के यौमे विसाल को अकीदत के साथ मनाया गया.

इस मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में अकीदतमंदों ने हजरत फातिमा के नाम की नजर-ओ-नियाज पेश की और एक नूरानी महफिल का आयोजन किया गया. बताया गया कि हजरत फातिमा ने उम्मते रसूल (स.अ.) को मुश्किल हालात में सब्र रखने और नमाज के जरिए मदद हासिल करने की नसीहत देती थीं. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सादगी और कठिनाइयों में सब्र के साथ गुजारी, जिसकी याद में दरगाह में खास कार्यक्रम आयोजित किए गए.

यौमे विसाल के अवसर पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में रोजा इफ्तार का भी खास इंतज़ाम किया गया. यहां बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोगों ने चिश्तिया दस्तरख्वान पर एक साथ बैठकर इफ्तार किया. रोजेदारों ने अपनी जिंदगी में खुशहाली, कामयाबी और अमन-चैन की दुआएं मांगीं. दरगाह परिसर में रूहानी माहौल और इबादत की भावना साफ तौर पर दिखाई दी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: श्रीनगर में भाईचारे की नई तस्वीर, पंडित संदीप मावा के स्ट्रीट इफ्तार ने जीता दिल

माहे रमजानुल मुबारक के पाक दिनों में अजमेर शरीफ में खास रौनक देखने को मिल रही है. अजमेर शरीफ दरगाह के दरबार से लेकर शहर की मस्जिदों तक नमाजियों की भारी भीड़ नजर आ रही है. हर शख्स अपने रब को राजी करने के लिए फर्ज रोजा रखकर अल्लाह की इबादत में जुटा हुआ है. रमजान के महीने को सब्र, रहमत और गुनाहों से तौबा का महीना माना जाता है, जिसमें लोग अपने अमल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं.

इस दौरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का भी जिक्र किया जा रहा है. बताया जाता है कि इफ्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती. सही बुखारी में आता है कि रोज़ा ढाल की तरह होता है, जो इंसान को फुहश बातों, झूठ और झगड़े से बचाता है. यही वजह है कि मुस्लिम इलाकों में रमज़ान की नेमत, रहमत और बरकत हासिल करने के लिए रोज़ेदार इबादत, नमाज़ और नेक कामों में लगे रहते हैं.

अजमेर शरीफ दरगाह में रमज़ान के दौरान जारी यह धार्मिक गतिविधियां और आयोजन अकीदतमंदों की बड़ी मौजूदगी के बीच लगातार जारी हैं, जहां लोग इबादत के साथ-साथ इफ्तार और रूहानी महफिलों में शामिल होकर रमजान की बरकतें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि रमजान का पाक महीने ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगा, त्यों त्यों अजमेर दरगाह में जियारत के लिए पहुंचने वाले अकीदतमंदों का जमावड़ा बढ़ता जाएगा.

यह भी पढ़ें: बिहार सरकार ने ईद को लेकर किया बड़ा ऐलान, चलाएगी 200 अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें