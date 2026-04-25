अजमेर शरीफ में रमेश ने महिला जायरीनों से की बदसलूकी, रोकने पर साथियों संग किया हमला

Ajmer Sharif News Today: सूफी संतों की सरजमीं और अमन-ओ-मोहब्बत का पैगाम देने वाली अजमेर शरीफ दरगाह एक बार फिर सुर्खियों में है. जहां दूर-दूर से आने वाले जायरीन सुकून और इबादत की तलाश में पहुंचते हैं, वहीं बीती रात कुछ जायरीन के साथ हुई मारपीट की घटना ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया. पीड़ित जायरीन के साथ हुई इस घटना ने न सिर्फ सुरक्षा इंतजाम पर सवालिया निशान लगा दिए, बल्कि इंसानियत के उस पैगाम को भी ठेस पहुंचाई है, जिसके लिए अजमेर शरीफ पूरी दुनिया में जाना जाता है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला अजमेर के दिल्ली गेट स्थित शनि मंदिर के पास का है. यहां एक बाइक सवार के जरिये बार-बार हॉर्न बजाने की घटना अचानक बड़े विवाद में बदल गई. रमेश नाम का बाइक सवार महिला जायरीनों को देखकर बार-बार हॉर्न बजाकर उन्हें परेशान कर रहा था. आरोपी रमेश की इन हरकतों को लेकर महिलाओं ने उसे ऐसा करने से रोका, इसके बावजूद वह नहीं माना.

महिलाओं के रोकने से रमेश भड़क गया. इस बात पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो जल्द ही गाली-गलौज तक पहुंच गई. पीड़ित महिला जायरीनों ने आरोप लगाया कि रमेश ने हॉर्न बजाकर उन्हें परेशान किया और बदतमीजी की. उन्होंने यह बात होटल में ठहरे अपने भाई को बताई. बहन की इज्जत की बात सुनकर भाई मौके पर पहुंचा, लेकिन स्थिति संभलने के बजाय और बिगड़ गया.

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आरोप है कि रमेश और उसके साथियों ने जायरीन के साथ मारपीट की, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल जायरीन को तुरंत इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घायल लोगों में मोहम्मद इजहार और मोहम्मद अफजल सुपारी वाला समेत तीन जायरीन शामिल हैं, जिन्हें हाथ, पैर और सिर पर चोटें आई हैं.

घटना को लेकर दोनों पक्षों के अलग-अलग बयान सामने आए हैं. स्थानीय निवासी लक्ष्मी ने पुलिस को बताया कि रमेश काम से लौटते वक्त भीड़ देखकर साइड लेने के लिए हॉर्न बजा रहे थे, जिससे आगे चल रही महिला और उसकी बेटी नाराज हो गईं. इसके बाद उनके साथ चल रहे रिश्तेदारों ने गुस्से में रमेश के साथ मारपीट कर दी.

वहीं, गुजरात से आए जायरीन मोहम्मद उस्मान का कहना है कि वह छठी शरीफ की रस्म में शामिल होने के लिए अजमेर आए थे. उन्होंने बताया कि उनकी मां और बहन दरगाह बाजार में खरीदारी कर लौट रही थीं. इसी दौरान बार-बार हॉर्न बजाने पर जब रमेश को टोका गया, तो वह बदतमीजी करते हुए मारपीट पर उतर आया, जिससे यह विवाद बढ़ गया.

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. हालात को देखते हुए दरगाह थाना पुलिस को तुरंत सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया. दरगाह सीओ लक्ष्मण राम, थाना इंचार्ज और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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