एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में दुआ, सेहतयाबी और लंबी उम्र की कामना

Ajmer Dargah News: टेलीविजन एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की सेहतयाबी के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में खुसूसी दुआ की गई है. दीपिका मशहूर शो "बिग बॉस" सीजन 12 की विनर भी रही हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 01, 2026, 11:16 AM IST

Ajmer Dargah News: भारतीय टेलीविजन एक्ट्रेस और मॉडल दीपिका कक्कड़ की सेहतयाबी के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में खुसूसी दुआ का एहतमाम हुआ. दरगाह के खादिम सैय्यद विलायत हुसैन चिश्ती के मुताबिक दीपिका कक्कड़ की लेजर सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से उनके फैंस में मायूसी है. यही वजह है कि दीपिका कक्कड़ की सेहतयाबी और लंबी उम्र के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में खुसूसी दुआ हुई है.

दरगाह के खादिम सैय्यद विलायत हुसैन चिश्ती के मुताबिक पाकीजा माह-ए रमजान में एक्ट्रेस दीपिका और उनके शौहर टेलीविजन एक्टर शोएब इब्राहिम की तरफ से रोजादारों को इफ्तार भी कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि दीपिका कक्कड़ की तकलीफें दूर होने के लिए खुसूसी दुआ मांगी जा रही है.

शोएब और दीपिका हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से बेहद अकीदत रखते हैं और मौका पाते ही अजमेर हाजिरी के लिए भी आते हैं. गौरतलब है कि दीपिका कक्कड़ एक मॉडल रही हैं और कई टीवी सीरियल्स में काम भी कर चुकी है. इसी तरह मशहूर टीवी शो ''बिग बॉस'' सीजन 12 की विनर भी रही है. टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ की शादी 2018 में हुई और उनका एक बेटा रुहान है जिसकी पैदाईश 22 जून 2023 को हुई थी. इन सभी के लिए अजमेर दरगाह में दुआ हुई है.

गौरतलब है कि अजमेर शरीफ दरगाह पर देश और दुनिया से भारी तादाद में अकीदतमंद जियारत के लिए आते हैं. जायरीन यहां चादरपोशी करते हैं और अपने लिए मन्नत भी मांगते हैं. भारत सरकार अधिकारिक रूप से हर वर्ष अजमेर शरीफ दरगाह पर चादरपोशी करती है. 

