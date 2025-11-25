फोन चलाने पर घर वालों ने डांटा तो नाराज कालू ने मजार की चादर से उठाया खौफनाक कदम

Ajmer Suicide Case on Peer Baba Mazar: ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी अजमेर शरीफ में एक आत्महत्या की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी. यहां बहुसंख्यक समुदाय के एक नौजवान ने घर वालों के फोन इस्तेमाल करने से रोकने पर नाराज हो गया. घर वालों की डांट से नाराज नौजवान ने मजार पर पहुंच कर जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.
Trending Photos
Ajmer News Today: राजस्थान के अजमेर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक मशहूर पीर बाबा के मजार पर बहुसंख्यक समुदाय के नौजवान ने आत्महत्या कर लिया. इसकी खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए. बताया जा रहा है कि इस मजार पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी अकीदत के साथ जियारत करने आते हैं.
यह पूरा मामला अजमेर जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है यहां एक धार्मिक स्थान 'पीर बाबा' के पास 22 साल के नौजवान ने फांसी लगाकर जान दे दी. हैरानी की बात यह है कि नौजवान ने फंदा बनाने के लिए उसी चादर का इस्तेमाल किया, जो अक्सर पीर बाबा की मजार पर अकीदतमंदों के जरिये चढ़ाई जाती है.
'पीर बाबा के मजार' पर इस अनोखी और चौंकाने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. इस घटना को लेकर लोग अलग-अलग तरह की अटकलें लगा रहे हैं. यहां राह चलते कुछ लोगों ने 'पीर बाबा के मजार' के ठीक पास बने एक टीन शेड में किसी को फंदे से लटकते देखा. पास जाकर देखा तो लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई.
हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक नौजवान की पहचान 22 साल के कालू के रुप में हुई, जो लामाणा का रहने वाला और ढगलू सिंह रावत का बेटा था. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को खबर दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फंदे पर लटके शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. धार्मिक स्थल पर इस तरह की घटना ने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि पीर बाबा की मजार इलाके में बेहद पवित्र और सम्मानित मानी जाती है.
स्थानीय पीसांगन थाना प्रभारी दिनेश चौधरी ने बताया कि मृतक नौजवान के परिवार ने साफ कहा है कि उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है. उन्होंने कहा कि घर में किसी तरह का विवाद नहीं चल रहा था. परिजनों के मुताबिक, कालू को सिर्फ मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल करने पर डांटा गया था. इस बात से नााराज होकर उसने खौफनाक कदम उठाया.
यह भी पढ़ें: इस्लाम में क्यों हराम है शराब; साइंस जर्नल 'द लैंसेट' की रिपोर्ट भी कुरआन के दावे पर लगाती है मुहर