हजरत अली (रजि.) की विलादत पर अकबरपुर में इल्म और हिकमत का महासंगम

रजब-उल-मुरज्जब की रौशन फिजाओं में, जब वसी-ए-रसूल और अमीर-उल-मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशियां हर दिल को रोशन कर रही थीं. तब अकबरपुर की सरजमीं इल्म, नूर और हिकमत से जगमगा उठी. ऐतिहासिक इमामबाड़ा में नहजुल बलागा की खुशबू, कुरआन की तिलावत और उलेमा की तकरीरों ने ऐसा समां बांधा कि हर शख्स को हजरत अली (रजि.) की सीरत और उनके फरमानों से जुड़ने का मौका मिल गया.

विलायत और नबूवत के महीने रजब-उल-मुरज्जब में, वसी-ए-रसूल और अमीर-उल-मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर शहर की ऐतिहासिक इमामबाड़ा में भव्य नहजुल बलागा कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र की शुरुआत तय समय पर कुरआन की तिलावत से हुई. कुरआन की तिलावत मौलाना एजाज हुसैन कश्मीरी ने की. उन्होंने सूरह माइदा की चुनिंदा आयतों की खूबसूरत तिलावत से पूरे माहौल को रौशन बना दिया.

कॉन्फ्रेंस की निजामत मशहूर नाजिम प्रोफेसर अब्बास रजा नीर जलालपुरी ने की. तिलावत के बाद उन्होंने नात-ए-पैगम्बर पेश की और फिर बहुत कम समय में अकबरपुर का पूरा इतिहास बयान किया. उन्होंने बताया कि कैसे जलालुद्दीन अकबर ने अकबरपुर में नमाज पढ़ी थी और वाजिद अली शाह व उम्मत-उज-जहरा का भी खास जिक्र किया. इसके बाद मकतब जाफरिया जलालपुर की छात्रा ने 'सलोनी लफ्ज की तफसीर है नहजुल बलागा में' विषय पर बेहतरीन शायरी पेश की.

नाजिम-ए-जलसा ने किताबखाना इल्म-ओ-दानिश के डायरेक्टर और इस कॉन्फ्रेंस के आयोजक मौलाना सैयद हैदर अब्बास को मंच पर बुलाया. मौलाना हैदर अब्बास ने किताबखाना इल्म-ओ-दानिश का परिचय देते हुए अकबरपुर वालों को खुशखबरी दी कि बहुत जल्द इसी इमामबाड़ा में किताबखाना इल्म-ओ-दानिश, लखनऊ की एक लाइब्रेरी खोली जाएगी.

उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का ख्याल ईद-ए-नौरोज के मौके पर रहबर-ए-इंकलाब आयतुल्लाह-ए-उजमा सैयद अली खामेनेई की अपील से आया था, जिसमें कहा गया था कि इस साल सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग नहजुल बलागा को तरजीह दें. इसी वजह से ईद-ए-गदीर के मौके पर भी अलग-अलग जगह नहजुल बलागा की क्लासेज लगाई गईं.

बुजुर्ग आलिम मौलाना सैयद एहतेशाम अब्बास जैदी ने कहा कि जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है. यह कॉन्फ्रेंस जुहूर-ए-हजरत हुज्जत से जुड़ने का जरिया है. उन्होंने कहा कि जिस रसूल ने मौला-ए-कायनात का परिचय कराया, जिसने मौला को पाला-पोसा, जिसने अमीर-उल-मोमिनीन की जुबान को इल्म का स्वाद चखाया, उसी मोहम्मद का हमारे यहां बहुत कम तआरुफ कराया जाता है. फतह-ए-खैबर अली, मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हैं. उन्होंने कहा, "हमने हजरत अली के जरिये हजरत मोहम्मद (स.अ.) को पहचानने में कमी की है."

इसके बाद मकतब इमामिया जाफरिया जाफराबाद की छोटी बच्चियों ने हिकमत नंबर 82 को पांच भाषाओं में पेश कर सबको हैरान कर दिया. नौजवान शायर सुहैल बस्तवी ने मिसरा-ए-तरह पर शायरी पेश की. हर शेर पर लोगों ने खूब तालियां बजाईं. पहले सेशन में आयतुल्लाह-ए-उजमा जवादि आमली का वीडियो संदेश दिखाया गया. उनके संदेश का उर्दू अनुवाद भी छापा हुआ दिया गया.

जोहर की अजान से पहले मौलाना सैयद जहीर अब्बास रिजवी ने कहा कि हजरत अली (रजि.) ने नहजुल बलागा में जगह-जगह सामाजिक न्याय और इंसाफ की बात की है. अगर समाज में इंसाफ हो जाए तो नफरतें अपने आप खत्म हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि हजरत अली के चार साल के शासन में न कोई भूखा था, न बेघर, न प्यासा और न नंगा.

दूसरे सेशन के दौरान मौलाना सैयद नूरुल हसन ने कहा कि हमारे इलाके की खास पहचान है कि यहां हमेशा से नहजुल बलागा पर काम होता रहा है. उन्होंने सैयद रजी का जिक्र किया, जिन्होंने नहजुल बलागा को जमा किया. इसके बाद 'नहजुल बलागा और उर्दू शायर' नाम की किताब का विमोचन हुआ. मौलाना हैदर अब्बास ने बताया कि 125 साल पुराने मुकद्दमे भी प्रदर्शनी में रखे गए हैं और जल्द हिंदी नहजुल बलागा भी आएगी.

इसके बाद नहजुल बलागा के लिए काम करने वालों को सम्मानित किया गया, जिनमें मौलाना सैयद रिज़वान हैदर, फातिमा हसन, मौलाना अरशी मौलवी, मौलाना सैयद काज़िम रिजवी, रजी अकबरपुरी, बतूल अकैडमी आदि शामिल हैं. इस कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर नगर के साथ-साथ लखनऊ, अयोध्या-फैजाबाद, इलाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर समेत अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.

