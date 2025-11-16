थक गया हूं, अब चाहता हूं आराम- Akbaruddin Owaisi का बड़ा बयान, क्या छोड़ेंगे सियासत?

Akbaruddin Owaisi News: एआईएमआईएम चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वह 6 बार एमएलए रह चुके हैं और अब सियासत से थक चुके हैं, उन्हें आराम की जरूरत है. इसके साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव के रिजल्ट पर भी बात की.
Akbaruddin Owaisi News: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के फ्लोर लीडर और चांद्रायनगुट्टा से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की कामयाबी उन लोगों के लिए चांटा है, जिन्होंने AIMIM को दूसरी पार्टियों की बी-टीम या एजेंट बताया था. इसके साथ ही अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि वह अब सियासत से थक गए हैं और आराम चाहते हैं.
शनिवार, 15 नवंबर को ओल्ड सिटी के हफीज बाबा नगर में सालार-ए-मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के जरिए बनाए गए डॉ. नूरुद्दीन ओवैसी शैक्षणिक परिसर के उद्घाटन के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में चाहे कोई भी सरकार सत्ता में आए, वह हमेशा AIMIM से दोस्ती की कोशिश करती है.
अकबरुद्दीन ने इसे AIMIM की बढ़ती ताकत और पार्टी के जादू का नतीजा बताया. उन्होंने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बधाई देते हुए कहा कि पार्टी ने न केवल बिहार विधानसभा में पांच सीटें जीतीं, बल्कि जुबली हिल्स सीट से विजयी हुए नवीन यादव को भी समर्थन दिया.
उन्होंने कहा कि जिन्होंने कहा था कि रेवंत रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मजलिस की अहमियत खत्म हो जाएगी, वे हैरान रह गए जब उन्होंने AIMIM से दोस्ती का हाथ बढ़ाया.
सियासत की एक रिपोर्ट के मुकाबिक अपने राजनीतिक सफर पर बात करते हुए अकबरुद्दीन ने कहा कि मैं छह बार MLA चुना गया हूं और मुझे जनता से बहुत प्यार और सम्मान मिला है. बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैंने शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए. अब एक ही ख्वाहिश है- मैं आराम करना चाहता हूं. मैं थक गया हूं और सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूं. अगर मेरी जगह एक मजबूत नेता सामने आता है तो मैं खुशी-खुशी पद छोड़ दूंगा और अपनी बाकी जिंदगी इन संस्थाओं को देखते हुए बिताऊंगा.
अकबरुद्दीन ओवैसी अपने ज़ोरदार बयानों के लिए जानें जाते हैं, उनके बयानों में अकसर जोश दिखाई देता है, जो जनता को खासा पसंद आता है. उनके राजनीति से सन्यास के बारे में बात सुनकर उनके चाहने वाले कुछ ज्यादा खुश नहीं होंगे.