Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3005756
Zee SalaamIndian Muslim

थक गया हूं, अब चाहता हूं आराम- Akbaruddin Owaisi का बड़ा बयान, क्या छोड़ेंगे सियासत?

Akbaruddin Owaisi News: एआईएमआईएम चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वह 6 बार एमएलए रह चुके हैं और अब सियासत से थक चुके हैं, उन्हें आराम की जरूरत है. इसके साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव के रिजल्ट पर भी बात की.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 16, 2025, 08:38 AM IST

Trending Photos

थक गया हूं, अब चाहता हूं आराम- Akbaruddin Owaisi का बड़ा बयान, क्या छोड़ेंगे सियासत?

Akbaruddin Owaisi News: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के फ्लोर लीडर और चांद्रायनगुट्टा से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की कामयाबी उन लोगों के लिए चांटा है, जिन्होंने AIMIM को दूसरी पार्टियों की बी-टीम या एजेंट बताया था. इसके साथ ही अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि वह अब सियासत से थक गए हैं और आराम चाहते हैं.

अकबरुद्दीन ओवैसी का बिहार चुनाव पर बयान

शनिवार, 15 नवंबर को ओल्ड सिटी के हफीज बाबा नगर में सालार-ए-मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के जरिए बनाए गए डॉ. नूरुद्दीन ओवैसी शैक्षणिक परिसर के उद्घाटन के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में चाहे कोई भी सरकार सत्ता में आए, वह हमेशा AIMIM से दोस्ती की कोशिश करती है.

AIMIM की बढ़ती ताकत

अकबरुद्दीन ने इसे AIMIM की बढ़ती ताकत और पार्टी के जादू का नतीजा बताया. उन्होंने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बधाई देते हुए कहा कि पार्टी ने न केवल बिहार विधानसभा में पांच सीटें जीतीं, बल्कि जुबली हिल्स सीट से विजयी हुए नवीन यादव को भी समर्थन दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

रेवंत ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ

उन्होंने कहा कि जिन्होंने कहा था कि रेवंत रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मजलिस की अहमियत खत्म हो जाएगी, वे हैरान रह गए जब उन्होंने AIMIM से दोस्ती का हाथ बढ़ाया. 

मैं चाहता हूं आराम

सियासत की एक रिपोर्ट के मुकाबिक अपने राजनीतिक सफर पर बात करते हुए अकबरुद्दीन ने कहा कि मैं छह बार MLA चुना गया हूं और मुझे जनता से बहुत प्यार और सम्मान मिला है. बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैंने शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए. अब एक ही ख्वाहिश है- मैं आराम करना चाहता हूं. मैं थक गया हूं और सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूं. अगर मेरी जगह एक मजबूत नेता सामने आता है तो मैं खुशी-खुशी पद छोड़ दूंगा और अपनी बाकी जिंदगी इन संस्थाओं को देखते हुए बिताऊंगा.

अकबरुद्दीन ओवैसी अपने ज़ोरदार बयानों के लिए जानें जाते हैं, उनके बयानों में अकसर जोश दिखाई देता है, जो जनता को खासा पसंद आता है. उनके राजनीति से सन्यास के बारे में बात सुनकर उनके चाहने वाले कुछ ज्यादा खुश नहीं होंगे.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Akbaruddin Owaisimuslim newsToday News

Trending news

Akbaruddin Owaisi
थक गया हूं, अब चाहता हूं आराम- Akbaruddin Owaisi का बड़ा बयान, क्या छोड़ेंगे सियासत?
Kerala
Kerala: मुस्लिम बच्ची का रेप करने वाले BJP नेता को उम्रकैद, 4 साल बाद मिल इंसाफ
gaza
Gaza Flood: फिलिस्तीनियों पर अब कुदरत का कहर, कड़ाके की ठंड के बीच बाढ़ जैसे हालात
Indonesia News
मध्य जावा में मौत का कहर; भारी बारिश और भूस्खलन में 11 की मौत, दर्जनों लापता
Pakistan News
Pak में 27वें संशोधन ने हिला दी न्यायपालिका की नींव, SC-HC के जजों ने सौंपा इस्तीफा
UP News
नरसिंहानंद के जहरीले बयान पर हंगामा! मौलाना शहाबुद्दीन ने लगाई लताड़, जानें क्या कहा
UP News
मुराद पूरी करने से भरा बैंक! NIA के रडार पर संभल जनेटा शरीफ मुतवल्ली की अकूत संपत्ति
UP News
कानपुर पहुंची दिल्ली ब्लास्ट की आंच, GSVM कॉलेज ने इस जगह से हटाया डॉ शाहीन का नाम
UP News
VHP के 'धर्म देखकर डॉक्टर चुनो' की अपील पर ST Hasan का तंज, बोले- 'ये बीमारी हैं'
iran news
हॉर्मुज़ में खतरनाक केमिकल वाला टैंकर ईरान ने दबोचा, देखते रह गए अमेरिकी मोहरे!