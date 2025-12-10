Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3036078
Zee SalaamIndian Muslim

Sanjauli Masjid साज़िश! दस्तावेजों ने खोली हिंदू संगठनों की पोल, क्या अब भी हटेगी इबादतगाह?

Sanjauli Masjid Dispute: संजौली मस्जिद विवाद में मुस्लिम संगठन और वक्फ बोर्ड के जरिये पेश किए गए दस्तावेजों मच गया. इन दस्तावेजों  के सामने आने के बाद अब सबकी निगाहें शिमला प्रशासन पर टिकी है. मुस्लिम संगठनों का कहना है कि क्या इन दस्तावेजों के बाद भी हिंदू संगठन मस्जिद के खिलाफ विरोध करेंगे या सुक्खू सरकार से उन्हें इंसाफ मिल पाएगा.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 10, 2025, 03:23 PM IST

Trending Photos

संजौली मस्जिद (फाइल फोटो)
संजौली मस्जिद (फाइल फोटो)

Sanjauli Masjid Controversy: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में स्थित बहुमंजिला मस्जिद को लेकर हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं. संजौली मस्जिद विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आया है. हिंदू संगठनों और कुछ अधिकारियों की साजिश का पर्दफाश करती हुए उत्तर भारत की मशहूर मुस्लिम संगठन 'अखिल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन' ने ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किया.

'अखिल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन' ने दावा किया है कि संजौली की ऐतिहासिक मस्जिद किसी भी तरह की अवैध कब्जा  नहीं है बल्कि पूरी तरह से कानूनी रूप से स्थापित धार्मिक जगह है. मंगलवार (10 दिसंबर) को शिमला में मीडिया से बात करते हुए संगठन के अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी ने कहा कि संजौली मस्जिद एक सदी से भी ज्यादा समय से मौजूद है, इसका सरकारी रिकॉर्ड में साफ जिक्र मिलता है. उन्होंने कहा कि मस्जिद वहां 1915 से मौजूद है और यह 1997-98 एवं 2003 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी दर्ज है।

हाशमी ने आरोप लगाया कि बाद के वर्षों में रिकॉर्ड में इस तरह की बदलाव दिखाई देते हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर भूमि का मालिकाना हक सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया. उन्होंने कहा कि यह मस्जिद पहले भी कानूनी रूप से मान्य थी और आज भी है. उन्होंने आगे बताया कि मस्जिद कमेटी ने अतिरिक्त निर्माण यानी नई मंजिलों के लिए भी पूरी प्रक्रिया का पालन किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

नजाकत अली हाशमी के मुताबिक, "साल 2013 में हमने तीन और मंजिलें बनाने के लिए आवेदन किया था. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की." उन्होंने कहा कि "नियमों के मुताबिक 90 दिनों तक आपत्ति न होने का मतलब ही मंजूरी माना जाता है. इसके बावजूद हम अदालत के सभी निर्देशों का पालन करेंगे." उन्होंने यह भी बताया कि मस्जिद की इस इमारत को औपचारिक रूप से वैध दर्जा देने के लिए एक नई आवेदन जल्द दायर की जाएगी.

दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने भी संगठन के दावों का समर्थन किया है. वक्फ बोर्ड का कहना है कि जिस जमीन पर मस्जिद मौजूद है, वह ऐतिहासिक रूप से वक्फ की संपत्ति है. बोर्ड के मुताबिक, ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदुस्तान-तिब्बत रोड के निर्माण में शामिल लद्दाखी मुसलमानों को उस समय के किसी राजवंश के सरदार ने यह जमीन दान की थी.

वक्फ बोर्ड ने कहा कि संजौली मस्जिद एक नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन रेवेन्यू एंट्री गलती से सरकार के नाम दर्ज हो गई है. बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा, "रेवेन्यू रिकॉर्ड से मालिकाना हक तय नहीं होता. जमीन का मालिकाना सिर्फ कानूनी और पंजीकृत दस्तावेजों से ही निर्धारित है, और यह जमीन वक्फ की पंजीकृत संपत्ति है."

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Himachal Pradesh Newssanjauli masjidmuslim news

Trending news

Himachal Pradesh News
Sanjauli Masjid साजिश! दस्तावेजों ने खोली हिंदू संगठनों की पोल, 1915 से है रिकॉर्ड!
Humayun Kabir on West Bengal Election
'हम बनेंगे पश्चिम बंगाल के किंगमेकर...', मुस्लिम नेता के ऐलान से ममता की बढ़ी टेंशन
delhi riots 2020
दिल्ली दंगे 2020: पांच साल में नहीं मिले सबूत तो कोर्ट ने फारूक और शादाब को किया बरी
Odisha news
Odisha: महिला की सिर कटी लाश मिलने से भड़का तनाव, प्रशासन ने बुलाई शांति बैठक
Singrauli news
प्यार के जाल में फंसाकर मुस्लिम महिला से अविनाश ने की 2 करोड़ की ठगी, CM योगी से...'
Rameshwar Sharma on Babri Masjid
बाबरी मस्जिद की नींव... मुसलमानों की कब्र..., MP के BJP विधायक ने उगला जहर
US Pakistan Relations
पाकिस्तान के F-16 होंगे और पावरफुल, ट्रंप प्रशासन ने भेजा अपग्रेड पैकेज का प्रस्ताव
President Droupadi Murmu Awards
UP के इम्तियाज और दिलशाद ने चमकाया देश का नाम, राष्ट्रपति मुर्मु ने किया सम्मानित
Ajmer Dargah News
अजमेर दरगाह के खादिमों को मिली राहत, दिल्ली HC ने नाज़िम के नोटिस पर लगाई रोक
Jalgaon Madarsa News
मदरसों पर आरोप लगाना BJP के पूर्व सांसद को पड़ा भारी, शिकायत राष्ट्रपति तक पहुंची!