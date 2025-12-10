Sanjauli Masjid साज़िश! दस्तावेजों ने खोली हिंदू संगठनों की पोल, क्या अब भी हटेगी इबादतगाह?

Sanjauli Masjid Controversy: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में स्थित बहुमंजिला मस्जिद को लेकर हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं. संजौली मस्जिद विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आया है. हिंदू संगठनों और कुछ अधिकारियों की साजिश का पर्दफाश करती हुए उत्तर भारत की मशहूर मुस्लिम संगठन 'अखिल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन' ने ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किया.

'अखिल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन' ने दावा किया है कि संजौली की ऐतिहासिक मस्जिद किसी भी तरह की अवैध कब्जा नहीं है बल्कि पूरी तरह से कानूनी रूप से स्थापित धार्मिक जगह है. मंगलवार (10 दिसंबर) को शिमला में मीडिया से बात करते हुए संगठन के अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी ने कहा कि संजौली मस्जिद एक सदी से भी ज्यादा समय से मौजूद है, इसका सरकारी रिकॉर्ड में साफ जिक्र मिलता है. उन्होंने कहा कि मस्जिद वहां 1915 से मौजूद है और यह 1997-98 एवं 2003 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी दर्ज है।

हाशमी ने आरोप लगाया कि बाद के वर्षों में रिकॉर्ड में इस तरह की बदलाव दिखाई देते हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर भूमि का मालिकाना हक सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया. उन्होंने कहा कि यह मस्जिद पहले भी कानूनी रूप से मान्य थी और आज भी है. उन्होंने आगे बताया कि मस्जिद कमेटी ने अतिरिक्त निर्माण यानी नई मंजिलों के लिए भी पूरी प्रक्रिया का पालन किया था.

नजाकत अली हाशमी के मुताबिक, "साल 2013 में हमने तीन और मंजिलें बनाने के लिए आवेदन किया था. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की." उन्होंने कहा कि "नियमों के मुताबिक 90 दिनों तक आपत्ति न होने का मतलब ही मंजूरी माना जाता है. इसके बावजूद हम अदालत के सभी निर्देशों का पालन करेंगे." उन्होंने यह भी बताया कि मस्जिद की इस इमारत को औपचारिक रूप से वैध दर्जा देने के लिए एक नई आवेदन जल्द दायर की जाएगी.

दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने भी संगठन के दावों का समर्थन किया है. वक्फ बोर्ड का कहना है कि जिस जमीन पर मस्जिद मौजूद है, वह ऐतिहासिक रूप से वक्फ की संपत्ति है. बोर्ड के मुताबिक, ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदुस्तान-तिब्बत रोड के निर्माण में शामिल लद्दाखी मुसलमानों को उस समय के किसी राजवंश के सरदार ने यह जमीन दान की थी.

वक्फ बोर्ड ने कहा कि संजौली मस्जिद एक नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन रेवेन्यू एंट्री गलती से सरकार के नाम दर्ज हो गई है. बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा, "रेवेन्यू रिकॉर्ड से मालिकाना हक तय नहीं होता. जमीन का मालिकाना सिर्फ कानूनी और पंजीकृत दस्तावेजों से ही निर्धारित है, और यह जमीन वक्फ की पंजीकृत संपत्ति है."