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अखिलेश यादव ने की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की अपील; BJP पर लगाए ये इल्जाम

Uttar Pradesh News: रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की कई इमारतों को ध्वस्त करने के प्रस्ताव पर सियासत तेज हो गई है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे छात्रों और शिक्षा के खिलाफ कदम बताते हुए यूनिवर्सिटी को बचाने की अपील की. उन्होंने कहा कि कमियों को दूर किया जाना चाहिए, न कि पूरे संस्थान को नुकसान पहुंचाया जाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 20, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:52 AM IST
अखिलेश यादव ने की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की अपील; BJP पर लगाए ये इल्जाम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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