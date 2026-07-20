/अखिलेश यादव ने की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की अपील; BJP पर लगाए ये इल्जाम

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट में बीजेपी सरकार पर सियासी बदले की भावना से यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने और हज़ारों परिवारों के "सपनों को बुलडोज़ करने" की कोशिश करने का इल्जाम लगाया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रामपुर प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग को धवस्त करने का नोटिस जारी करने से पहले यूनिवर्सिटी के इंतजामिया से कई बार इस चीज की मांग की कि वह संबंधित बिल्डिंगों के नक्शा दिखाएं. लेकिन यूनिवर्सिटी की इंतजामिया 40 बिल्डिंगों में से सिर्फ दो बिल्डिंगों का ही नक्शा दिखा पाए. इसको लेकर यूनिवर्सिटी के इंतजामिया का तर्क था कि ये इमारतें तब बनाई गई थीं जब यह इलाका प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर था. उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ इस कदम को समाज के सभी वर्गों के स्टूडेंट्स के खिलाफ एक "बड़ी साज़िश" का हिस्सा बताया और सत्ताधारी पार्टी पर राजनीतिक बदले की नीति अपनाने का आरोप लगाया