/अखिलेश यादव ने की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की अपील; BJP पर लगाए ये इल्जाम

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के रामपुर विकास प्राधिकरण के जरिए साबिक सांसद आजम खान की "मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी" के 40 में से 30 बिल्डिंग्स को धवस्त करने के प्रस्ताव के बाद से मुल्क में इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अपील की जा रही है. विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इस यूनिवर्सिटी को धवस्त करने के प्रस्ताव को गलत बताया और ऐसा न करने की अपील की. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी इस यूनिवर्सिटी के लिए आवज उठाई है. उन्होंने रविवार (19 जुलाई) सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर मुल्क के स्टूडेंट्स, सिविलियन, गार्डियन्स से इस यूनिवर्सिटी को बचाने की अपील की है. उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने के प्रस्ताव के खिलाफ सभी को एकजुट होने की अपील की है.
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट में बीजेपी सरकार पर सियासी बदले की भावना से यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने और हज़ारों परिवारों के "सपनों को बुलडोज़ करने" की कोशिश करने का इल्जाम लगाया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रामपुर प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग को धवस्त करने का नोटिस जारी करने से पहले यूनिवर्सिटी के इंतजामिया से कई बार इस चीज की मांग की कि वह संबंधित बिल्डिंगों के नक्शा दिखाएं. लेकिन यूनिवर्सिटी की इंतजामिया 40 बिल्डिंगों में से सिर्फ दो बिल्डिंगों का ही नक्शा दिखा पाए. इसको लेकर यूनिवर्सिटी के इंतजामिया का तर्क था कि ये इमारतें तब बनाई गई थीं जब यह इलाका प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर था. उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ इस कदम को समाज के सभी वर्गों के स्टूडेंट्स के खिलाफ एक "बड़ी साज़िश" का हिस्सा बताया और सत्ताधारी पार्टी पर राजनीतिक बदले की नीति अपनाने का आरोप लगाया
अखिलेश यादव ने ज़ोर देकर कहा कि अगर कागज़ात में कोई कमी थी, तो पूरे संस्थान को नष्ट करने के बजाय उसे ठीक किया जाना चाहिए था. उन्होंने कहा कि यह मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए काम करती है, जो महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या विदेश में तालीम का खर्च नहीं उठा सकते. उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी "युवा-विरोधी" हो गई है और दावा किया कि सरकार के कार्यों में छात्रों के भविष्य के प्रति सच्ची चिंता के बजाय अहंकार झलकता है. सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि बीजेपी "शिक्षा के खिलाफ" है क्योंकि शिक्षित आबादी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती है और अन्याय पर सवाल उठाने लगती है.