72 वर्ष के मोहम्मद मोईद को रेप केस में फंसाया गया, क्योंकि वह मुस्लिम थे; संसद में अखिलेश ने BJP पर बोला हमाल

Akhilesh Ydav on Ayodhya Rape Case: लोकसभा में बजट सत्र चल रहा है. समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में बजट सत्र में हिस्सा लिया. उन्होंने आज (10 फरवरी) को लोकसभा में भाषण दिया और भारतीय जनता पार्टी के कई नाकामियों पर सवाल खड़े किए. उन्होंने मोईद खान को झूठे रेप आरोप में फंसाने का भी मुद्दा उठाया.

अखिलेश यादव ने BJP सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने के लिए अयोध्या रहने वाले मोहम्मद मोईद खान को रेप केस में झूठा फंसाया. उन्होंने आगे कहा मोहम्मद मोईद को इसलिए फंसाया क्योंकि वह मुस्लिम थे. उन्होंने कहा कि 72 वर्ष के मोहम्मद मोईद खान को 19 महीने तक जेल में रखा गया और भाजपा द्वारा समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया. बता दें कि मोहम्मद मोईद खान समाजवादी पार्टी के नेता थे. उन्होंने अयोध्या की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं अयोध्या की जनता को धन्यवाद देते हूं कि उन्होंने भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति को समाप्त किया है.

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद मोईद खान और उनके नौकर राजू खान के खिलाफ 29 जुलाई 2024 को पूराकलंदर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इन दोनों पर एक नाबालिग दलित युवती के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगाया गया. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मोहम्मद मोईद को रेप का दोषी बताया और समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए. योगी के विधानसभा के बयान के कुछ ही घंटे बाद प्रशासन ने मोहम्मद मोईद के केक बेक्री और तीन मंजिला कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर कार्रवाई करके ध्वस्त कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन इस मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने सबूतों और वैज्ञानिक जांच के आधार पर मोहम्मद मोईद को बेगुनाह बताया और बा-इज्जत बरी कर दिया. 28 जनवरी को बा-इज्जत बरी कर दिया.

इसे भी पढ़ें: मुस्लिम वोटरों के नाम कटवाने की साजिश का खुलासा, प्रशासन ने दिया दिलासा