Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3104833
Zee SalaamIndian Muslim72 वर्ष के मोहम्मद मोईद को रेप केस में फंसाया गया, क्योंकि वह मुस्लिम थे; संसद में अखिलेश ने BJP पर बोला हमाल

72 वर्ष के मोहम्मद मोईद को रेप केस में फंसाया गया, क्योंकि वह मुस्लिम थे; संसद में अखिलेश ने BJP पर बोला हमाल

Akhilesh Yadav on Ayodhya Rape Case: समाजवादी पार्टी के चीफ और सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में बजट सत्र के दौरान भाषण दिया और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने भाजपा की कई नीतियों की आलोचना की और सरकार की नाकामियों पर सवाल उठाए. इसके साथ ही उन्होंने मोहम्मद मोईद को अयोध्या रेप केस  में झूठा फंसाने का मुद्दा उठाया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 10, 2026, 07:12 PM IST

Trending Photos

72 वर्ष के मोहम्मद मोईद को रेप केस में फंसाया गया, क्योंकि वह मुस्लिम थे; संसद में अखिलेश ने BJP पर बोला हमाल

Akhilesh Ydav on Ayodhya Rape Case: लोकसभा में बजट सत्र चल रहा है. समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में बजट सत्र में हिस्सा लिया. उन्होंने आज (10 फरवरी) को लोकसभा में भाषण दिया और भारतीय जनता पार्टी के कई नाकामियों पर सवाल खड़े किए. उन्होंने मोईद खान को झूठे रेप आरोप में फंसाने का भी मुद्दा उठाया. 

अखिलेश यादव ने BJP सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने के लिए अयोध्या रहने वाले मोहम्मद मोईद खान को रेप केस में झूठा फंसाया. उन्होंने आगे कहा मोहम्मद मोईद को इसलिए फंसाया क्योंकि वह मुस्लिम थे. उन्होंने कहा कि 72 वर्ष के मोहम्मद मोईद खान को 19 महीने तक जेल में रखा गया और भाजपा द्वारा समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया. बता दें कि मोहम्मद मोईद खान समाजवादी पार्टी के नेता थे. उन्होंने अयोध्या की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं अयोध्या की जनता को धन्यवाद देते हूं कि उन्होंने भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति को समाप्त किया है. 

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद मोईद खान और उनके नौकर राजू खान के खिलाफ 29 जुलाई 2024 को पूराकलंदर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इन दोनों पर एक नाबालिग दलित युवती के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगाया गया. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मोहम्मद मोईद को रेप का दोषी बताया और समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए. योगी के विधानसभा के बयान के कुछ ही घंटे बाद प्रशासन ने मोहम्मद मोईद के केक बेक्री और तीन मंजिला कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर कार्रवाई करके ध्वस्त कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन इस मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने सबूतों और वैज्ञानिक जांच के आधार पर मोहम्मद मोईद को बेगुनाह बताया और बा-इज्जत बरी कर दिया. 28 जनवरी को बा-इज्जत बरी कर दिया.

इसे भी पढ़ें: मुस्लिम वोटरों के नाम कटवाने की साजिश का खुलासा, प्रशासन ने दिया दिलासा

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsAkhilesh Yadav on Ayodhya Rape Caseminority newsToday News

Trending news

muslim news
मुस्लिम वोटरों के नाम कटवाने की साजिश का खुलासा, प्रशासन ने दिया दिलासा
ASP Anuj Chaudhary
बच गई सभी की लाज! ACP अनुज चौधरी को अब कोई कुछ नहीं बोलेगा; HC ने दी बड़ी राहत !
muslim news
72 वर्ष के बुजुर्ग को रेप केस में फंसाया गया, क्योंकि वह मुस्लिम थे: अखिलेश यादव
muslim news
कौन हैं मोहम्मद इशाक, जिन्हें इंडियन प्राइड टैलेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित
Central Cee
British rapper Central Cee: मशहूर ब्रिटिश रैपर सेंट्रल सी ने अपनाया इस्लाम
muslim news
रमजान में मस्जिदों से न हटाए जाए लाउडस्पीकर, मुस्लिम समाज की प्रशासन से अपील
Sambhal news
संभल हिंसा केस में अनुज चौधरी पर दर्ज नहीं होगा मुकदमा, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
muslim news
मस्जिद को ध्वस्त कर खाली कराई गई जमीन, पुलिस थाने की रखी गई नींव में पहुंचे BJP नेता
Meerut News
फर्जी एनकाउंटर का डर दिखाकर मुस्लिम व्यापारी से 20 लाख वसूले, 2 सब-इंस्पेक्टर पर FIR
muslim news
51 नमाजियों के कातिल ब्रेंटन की अपील पर सुनवाई, जेल में काट रहा है उम्र कैद की सजा