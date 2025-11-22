Advertisement
दालमंडी में मुस्लिम दुकानदारों पर बुलडोजर संकट, CM योगी पर भड़के अखिलेश

Dalmandi Bulldozer Action News: योगी सरकार ने वाराणसी के दालमंडी मार्केट पर बुलडोजर कार्रवाई करने का फैसला किया है. योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भाजपा पर जमकर हमला बोला. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 22, 2025, 11:59 AM IST

दालमंडी में मुस्लिम दुकानदारों पर बुलडोजर संकट, CM योगी पर भड़के अखिलेश

Dalmandi Bulldozer Action News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित दालमंडी मार्केट के दुकानों पर प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए तैयार है. हाल ही में प्रशासन ने दालमंडी मार्केट के 187 दुकानों और मकान मालिकों के लिए नोटिस जारी किए. नोटिस में कहा गया कि तुरंत मकान खाली करें वरना बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी. 

प्रशासन इस कार्रवाई को सड़क चौड़िकरण करने के लिए जरूरी बता रही है. बता दें कि इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा मुस्लिम दुकानदारों का नुकसान होगा, जिसके विरोध में दुकानदारों ने प्रदर्शन भी किए और सरकार से मांग की कि वे दुकान, मकान सभी खाली करेंगे, जब उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा. इस मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीते शुक्रवार (21 नवंबर) को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला  बोला.

लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बनारस के दालमंडी में सड़क चौड़िकरण के लिए दुकानों और मकानों को तोड़ने का विरोध किया. उन्होंने योगी सरकार से मांग की कि इस प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. उन्होंने कहा कि वाराणसी की दालमंडी मार्केट बहुत ही ऐतिहासिक जगह है. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से दालमंडी मार्केट के दुकानदारों पर संकट आई हुई है. 

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दालमंडी मार्केट के दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चालने के फैसले को भाजपा का राजनीति करार दिया. उन्होंने कहा कि यह कोई हैरिटेज बचाने की कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं. उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आप दुकान तो छीन सकते हो, लेकिन ग्राहक कहाँ से दोगे. 

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा की राजनीति नकारात्मक और संकिर्ण है. उन्होंने कहा कि दालमंडी का चौड़िकरण भाजपा की संकिर्ण राजनीति की साजिश है. 

