Akhilesh Yadav के पेन गिफ्ट करने पर क्या बोले आज़म खान? बताया, अलामत

Azam Khan meet Akhilesh Yadav: अखिलेश यादव ने आज़म खान को तोहफे में एक पेन दिया है, जिस पर अब दिग्गज लीडर का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कहा है कि यह एक पेन नहीं है, बल्कि एक अलामत है, एक सिंबल है. उन्होंने आगे कहा ये पेन यह बताता है कि यहां रामपुर की पहचान चाकू से बनेगी या फिर कलम से बनेगी.
आज़म खान ने आगे कहा जो लोग फावड़ा चलाते हैं, अमीरों की कोठिया बनाते हैं, मोटर साइकिल सही करते हैं और पंचर जोड़ते हैं कभी उनके हाथ में भी कलम आएगा. उनके बच्चे भी कभी स्कूल का मुंह देखेंगे. अखिलेश यादव के आने पर भी आज़म खान ने कहा कि अगर आप फिर यहां आएंगे तो लोग समझेंगे कि मैं नाराज़ हूं. इसलिए मैं आऊंगा, और मुझे जाना ही होगा.
आज़म खान से मीटिंग के बारे में एक लफ्ज में जवाब दिए जाने पर उन्होंने कहा कि चोरों को अपनी कहानी बताने के लिए पूरी किताब लिखनी पड़ती है. अपने पर बकरी और फरनीचर चोरी वाले इल्ज़ामों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि लोग ऐसे शख्स को वोट देते रहे, यह उनकी गलती है, मेरी नहीं. या फिर जिन्होंने ये इल्जाम लगाए उन्होंने अपना स्तर बता दिया. अगर इंतेकाम लेना था तो उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है.
बता दें, आज़म खान को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वह अखिलेश यादव से नाराज हैं और मुमकिन है कि वह पार्टी छोड़ दें. हालांकि, इस बात से आज़म खान ने इंकार किया था कि ऐसा कुछ नहीं है. अब अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए रामपुर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने फिर आने की बात कही थी. हालांकि आज़म खान ने ऐसा करने से इंकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वह खुद अब उनसे मिलने के लिए जाएंगे.