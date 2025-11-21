Akhlaq Mob Lynching Case बंद करेगी सरकार, परिवार बोला HC का खटखटाएंगे दरवाजा

Akhlaq Mob Lynching Case: 2015 के दादरी लिंचिंग के शिकार मोहम्मद अखलाक का परिवार गहरे सदमे में है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना के 18 आरोपियों के खिलाफ सभी क्रिमिनल चार्ज वापस लेने की मांग करते हुए कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा?

यूपी सरकार ने कहा है कि इसका कारण सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है. इसे न्याय का मज़ाक बताते हुए परिवार ने कहा है कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस वापस लेने को चुनौती देंगे. ट्रायल कोर्ट 12 दिसंबर को पिटीशन पर सुनवाई करेगा. यह घटना 28 सितंबर, 2015 को हुई थी, जब गोहत्या और बीफ रखने की अफवाहों से गुस्साई भीड़ ने दिल्ली से सिर्फ 49 km दूर बसारा गौस (दादरी) में अखलाक को पीट-पीटकर मार डाला था.

इस दौरान उनके छोटे बेटे दानिश को गंभीर चोटें आई थीं, उसकी दो ब्रेन सर्जरी हुई थीं और अब वह हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है. चार्जशीट तीन महीने बाद फाइल की गई, लेकिन चार्ज 2021 में फ्रेम हुए.

इस मामले में 19 आरोपी थे (जिसमें 19 साल का एक नाबालिग और एक लोकल नेता का बेटा शामिल है). 2016 में एक की मौत हो गई और बाकी 18 ज़मानत पर बाहर हैं. 25 गवाहों में से अब तक पांच ने गवाही दी है, अखलाक की बेटी शाइस्ता और दानिश बाद में गवाही देंगे.

सरकार ने क्या दिया तर्क

कोर्ट में फाइल की गई पिटीशन में दावा किया गया है कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है. अखलाक की विधवा ने अकर 10 नाम बताए, शाइस्ता ने 16 और दानिश ने 10 नाम बताए. इसके अलावा, बरामद हथियार तलवार या पिस्तौल नहीं थे, बल्कि सिर्फ डंडे, रॉड और ईंटें थीं. पिटीशन में बीफ की बरामदगी और परिवार के खिलाफ पेंडिंग गोहत्या के केस का भी जिक्र है. सरकारी वकील ने इसे सामाजिक सद्भाव के लिए जरूरी बताया है.

इस घटना से अखलाक का परिवार सदमे में है. उन्होंने यूपी सरकार की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है. अखलाक की विधवा जो अब अपने बेटे के साथ आगरा में रह रही हैं उन्होंने कहा, "मैंने सब कुछ खो दिया. मेरे पति, मेरा घर, मेरे लोग. दुनिया ने उन्हें मरते देखा, कातिलों को देखा, फिर इंसाफ कहां है?. उन्होंने आगे कहा कि हम कानून के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हमने हर घंटे इंसाफ का इंतजार किया. ऐसा लगता है कि यह हमारा एक फर्ज है. सब कुछ वहीं खत्म हो गया."

हमें भीड़ ने घेरा हुआ था, तो कैसे बताएं कि कितने लोग थे

अखलाक के परिवार का कहना है कि हम लगातार धमकियों में जी रहे हैं. हम बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं जा सकते. हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी, इसी वजह से हम कई बार हम अपने बयान दर्ज नहीं करवा पाए. कुछ लोगों ने जानबूझकर हमारे बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया. उन्होंने यह भी कहा कि हमें लाठियों से पीटा गया और हथियारबंद लोगों की भीड़ ने हमें घेर लिया था. इसलिए ये बताना काफी मुश्किल था कि कतने लोग हमें पीट रहे हैं.

अखलाक की बुज़ुर्ग माँ असगरी बेगम और बेटी शाइस्ता ने कहा कि सिक्योरिटी की कमी के कारण वे कई बार कोर्ट में गवाही नहीं दे पाईं. केस को कमज़ोर करने के लिए जानबूझकर रुकावटें डाली गईं. एक दशक बाद भी इंसाफ़ की उम्मीद थी. परिवार के वकील ने कहा है कि अगर ट्रायल कोर्ट इसकी इजाज़त देता है, तो वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे.