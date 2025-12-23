Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3050477
Zee SalaamIndian Muslim

Akhlaq Mob Lynching Case: UP सरकार ने ट्रायल कोर्ट में केस वापस लेने की अर्जी दी

Akhlaq Mob Lynching Case: उत्तर प्रदेश सरकार ने मोहम्मद अखलाक लिंचिंग केस को वापस लेने के लिए ट्रायल कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की है. सरकार ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास का हवाला दिया है. 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 23, 2025, 11:18 AM IST

Trending Photos

Akhlaq Mob Lynching Case: UP सरकार ने ट्रायल कोर्ट में केस वापस लेने की अर्जी दी

Akhlaq Mob Lynching Case: उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रायल कोर्ट में मोहम्मद अखलाक मॉब लिंचिंग केस वापस लेने के लिए एक एप्लीकेशन दायर की है. कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक, राज्य सरकार ने इस एप्लीकेशन में वही तर्क दिए हैं जिनका उसने पहले विरोध किया था. खासकर जब आरोपियों को जमानत दी गई थी. एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की तरफ से प्रॉसिक्यूशन ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 321 के तहत ट्रायल कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की है. एप्लीकेशन में कहा गया है कि मुख्य चश्मदीदों के बयानों में कमियां और विरोधाभास हैं, जिससे प्रॉसिक्यूशन का केस कमजोर होता है.

दिलचस्प बात यह है कि ये वही तर्क हैं जो डिफेंस ने 2017 में दिए थे. उस समय दो आरोपी पुनीत और अरुण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी. उन्हें जमानत देते समय हाईकोर्ट ने पाया कि मृतक अखलाक की पत्नी, इकरामन और बेटी, शाइस्ता, ने सितंबर और अक्टूबर 2015 में CrPC की धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा बयान दर्ज करते समय इन दोनों आरोपियों का नाम नहीं लिया था.

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि शाइस्ता ने बाद में CrPC की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने बयान में आरोपियों के नाम जोड़े थे. हाईकोर्ट ने तब साफ किया था कि वह केस की मेरिट या आरोपियों के दोषी या निर्दोष होने पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए, यह जमानत देने के लिए एक सही मामला था. उस समय राज्य सरकार ने इन जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया था. लेकिन अब, केस वापस लेने की एप्लीकेशन में प्रॉसिक्यूशन ने खुद कहा है कि गवाहों इकरमन, अखलाक की मां असगरी (अब मृत), बेटी शाइस्ता और दानिश  ने आरोपियों की संख्या और पहचान के बारे में अलग-अलग बयान दिए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

10 आरोपियों का है जिक्र
एप्लीकेशन के मुताबिक, शुरुआती बयानों में लगभग 10 आरोपियों का जिक्र था, जबकि बाद के बयानों में और नाम जोड़े गए. चूंकि गवाह और आरोपी सभी बिसाड़ा गांव के रहने वाले हैं, इसलिए आरोपियों की बदलती संख्या को प्रॉसिक्यूशन के केस के लिए नुकसानदायक माना जा रहा है. गौरतलब है कि 28 सितंबर 2015 को बिसाड़ा में गोहत्या की अफवाहों के बाद, अखलाक को उसके घर से घसीटकर बाहर निकाला गया और पीट-पीटकर मार डाला गया. पुलिस ने बाद में 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें एक स्थानीय बीजेपी नेता का बेटा विशाल राणा और उसका चचेरा भाई शिवम शामिल थे. उन पर हत्या, दंगा और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया था.

साल 2017 में सभी आरोपियों को मिल गई थी जमानत
 2017 में पुनीत और अरुण को ज़मानत मिलने के बाद बाकी आरोपियों को भी समानता के आधार पर ज़मानत मिल गई. कोर्ट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि राज्य ने औपचारिक रूप से ज़मानत की अर्जियों का विरोध किया, लेकिन समानता की दलील को भी मान लिया. अब, ट्रायल कोर्ट मंगलवार को प्रॉसिक्यूशन की अर्जी पर सुनवाई करेगा. इस कदम से न सिर्फ कानूनी आधार पर, बल्कि राजनीतिक और नैतिक स्तर पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Akhlaq Mob Lynching CaseAkhlaq Lynching CaseUP government withdraw case

Trending news

Akhlaq Mob Lynching Case
Akhlaq Mob Lynching Case: UP सरकार ने ट्रायल कोर्ट में केस वापस लेने की अर्जी दी
Bangladesh news
बांग्लादेश में इस तारीख को होंगे आम चुनाव, हिंसा के बीच मोहम्मद यूनुस का बड़ा ऐलान
Maulana Arshad Madani on NIA Court Verdict
आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद दो मुस्लिम युवक बरी, NIA Court ने दी बड़ी राहत
West Bengal news
भाजपा की B-टीम हैं हुमायूं कबीर? नई पार्टी की गठन पर TMC ने साधा निशाना
Jamiat on Bangladesh Violence
बांग्लादेश संकट पर जमात-ए-इस्लामी हिंद की चेतावनी, कानून के शासन की बहाली की मांग
Bihar hijab Controversy
CM नीतीश को धमकी देने वाला कौन? हिजाब विवाद में डिजिटल ट्रेल खंगाल रही पुलिस
Bangladesh news
'धर्म के नाम पर हिंसा नहीं', बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से आहत हैं मौलाना
Uttar Pradesh news
पंचर दुकानदार संजीर की दबंगों ने की पिटाई, वीडियो वायरल होने पर मचा हंगामा
Bangladesh violence
बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर UN की चिंता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर दिया ज़ोर
UP News
UP: यासीन और छुटकन खान की 10 दुकानों पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप