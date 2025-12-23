Akhlaq Mob Lynching Case: UP सरकार ने ट्रायल कोर्ट में केस वापस लेने की अर्जी दी

Akhlaq Mob Lynching Case: उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रायल कोर्ट में मोहम्मद अखलाक मॉब लिंचिंग केस वापस लेने के लिए एक एप्लीकेशन दायर की है. कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक, राज्य सरकार ने इस एप्लीकेशन में वही तर्क दिए हैं जिनका उसने पहले विरोध किया था. खासकर जब आरोपियों को जमानत दी गई थी. एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की तरफ से प्रॉसिक्यूशन ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 321 के तहत ट्रायल कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की है. एप्लीकेशन में कहा गया है कि मुख्य चश्मदीदों के बयानों में कमियां और विरोधाभास हैं, जिससे प्रॉसिक्यूशन का केस कमजोर होता है.

दिलचस्प बात यह है कि ये वही तर्क हैं जो डिफेंस ने 2017 में दिए थे. उस समय दो आरोपी पुनीत और अरुण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी. उन्हें जमानत देते समय हाईकोर्ट ने पाया कि मृतक अखलाक की पत्नी, इकरामन और बेटी, शाइस्ता, ने सितंबर और अक्टूबर 2015 में CrPC की धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा बयान दर्ज करते समय इन दोनों आरोपियों का नाम नहीं लिया था.

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि शाइस्ता ने बाद में CrPC की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने बयान में आरोपियों के नाम जोड़े थे. हाईकोर्ट ने तब साफ किया था कि वह केस की मेरिट या आरोपियों के दोषी या निर्दोष होने पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए, यह जमानत देने के लिए एक सही मामला था. उस समय राज्य सरकार ने इन जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया था. लेकिन अब, केस वापस लेने की एप्लीकेशन में प्रॉसिक्यूशन ने खुद कहा है कि गवाहों इकरमन, अखलाक की मां असगरी (अब मृत), बेटी शाइस्ता और दानिश ने आरोपियों की संख्या और पहचान के बारे में अलग-अलग बयान दिए हैं.

10 आरोपियों का है जिक्र

एप्लीकेशन के मुताबिक, शुरुआती बयानों में लगभग 10 आरोपियों का जिक्र था, जबकि बाद के बयानों में और नाम जोड़े गए. चूंकि गवाह और आरोपी सभी बिसाड़ा गांव के रहने वाले हैं, इसलिए आरोपियों की बदलती संख्या को प्रॉसिक्यूशन के केस के लिए नुकसानदायक माना जा रहा है. गौरतलब है कि 28 सितंबर 2015 को बिसाड़ा में गोहत्या की अफवाहों के बाद, अखलाक को उसके घर से घसीटकर बाहर निकाला गया और पीट-पीटकर मार डाला गया. पुलिस ने बाद में 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें एक स्थानीय बीजेपी नेता का बेटा विशाल राणा और उसका चचेरा भाई शिवम शामिल थे. उन पर हत्या, दंगा और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया था.

साल 2017 में सभी आरोपियों को मिल गई थी जमानत

2017 में पुनीत और अरुण को ज़मानत मिलने के बाद बाकी आरोपियों को भी समानता के आधार पर ज़मानत मिल गई. कोर्ट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि राज्य ने औपचारिक रूप से ज़मानत की अर्जियों का विरोध किया, लेकिन समानता की दलील को भी मान लिया. अब, ट्रायल कोर्ट मंगलवार को प्रॉसिक्यूशन की अर्जी पर सुनवाई करेगा. इस कदम से न सिर्फ कानूनी आधार पर, बल्कि राजनीतिक और नैतिक स्तर पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं.