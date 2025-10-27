मिस्र में मिला 8 करोड़ साल पुराना मगरमच्छ, अनोखी प्रजाति देख दुनियाभर के वैज्ञानिक दंग!

Egypt News Today: मिस्र की अल-मंसूरा यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी वैज्ञानिक खोज का ऐलान किया है. इस खोज ने एक बार फिर जमीन पर इंसानी जिंदगी के वजूद को लेकर नया सवाल खड़ा कर दिया है. यूनिवर्सिटी के फॉसिल रिसर्च सेंटर की टीम ने एक ऐसे पुराने मगरमच्छ की नई प्रजाति खोजी है जो करीब 8 करोड़ साल पहले मिस्र में रहता था. यह खोज दुनिया के मशहूर रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुई है, जिससे इसकी अंतरराष्ट्रीय अहमियत साबित होती है.

इस रिसर्च टीम की अगुवाई प्रोफेसर डॉ हिशाम सलाम कर रहे थे. वैज्ञानिकों ने इस नई प्रजाति का नाम 'वादीसोक्स कस्साबी' (Wadysuchus kassabi) रखा है. यह नाम तीन हिस्सों से बना है. 'वाडी' उस जगह के नाम पर है जहां यह मिला (वाडी अल-जदीद). इसी तरह 'सोक्स' मिस्र के प्राचीन मगरमच्छ देवता सोबेक से लिया गया है. जबकि 'कस्साबी' मिस्र के दिवंगत वैज्ञानिक अहमद कस्साब की याद में रखा गया है, जिन्होंने देश में भू-विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया था.

डॉ. हिशाम सलाम ने बताया कि टीम को वहात अल-खार्गा और पेरिस क्षेत्र से कई मगरमच्छों की खोपड़ियां और हड्डियां मिलीं. इससे उन्हें इस जीव के विकास और जिंदगी के अलग-अलग चरणों को समझने में मदद मिली. उन्होंने बताया कि 3D स्कैनिंग तकनीक की मदद से इस मगरमच्छ की अंदरूनी बनावट को भी बारीकी से दोबारा बनाया गया, इससे उसकी असली शक्ल और आदतों के बारे में काफी जानकारी मिली है.

अल-असयूत यूनिवर्सिटी की डॉ. सारा साबिर ने बताया कि यह मगरमच्छ 3.5 से 4 मीटर लंबा था और इसकी चोंच बहुत लंबी थी. बाकी मगरमच्छों की तरह इसके आगे 5 की जगह 4 दांत थे. इसकी ऊंची नाक की बनावट इसे पानी में तैरते हुए भी सांस लेने में मदद करती थी. डॉ सारा साबिर इस रिसर्च की पहली लेखिका हैं.

ओहायो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर बिलाल सलीम ने कहा कि यह खोज साबित करती है कि अफ्रीका, खासकर मिस्र का पश्चिमी रेगिस्तान, समुद्री मगरमच्छों की उत्पत्ति और विकास में खासा अहम रहा है. डॉ. हिशाम सलाम के मुताबिक, यह खोज सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं बल्कि मिस्र की विरासत के लिए भी बहुत बड़ी है. उन्होंने कहा,"मिस्र का रेगिस्तान अभी भी कई अनजाने रहस्य छिपाए हुए है, हमारा काम सिर्फ इन्हें ढूंढना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना भी है."

