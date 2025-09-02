कांवड़ पर मीट तो रबीउल अव्वल पर हो शराब बैन; AIMIM लीडर ने की बड़ी मांग

Rabi-Ul-Awwal: आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इस बारह रबीउल अव्वल के मौके पर प्रदेश भर में शराब की दुकानों को बंद रखा जाए. पार्टी का कहना है कि जिस तरह सावन के महीने में कांवड़ियों की आस्था का सम्मान करते हुए मीट की दुकानें बंद कराई जाती हैं, ठीक उसी तरह पैग़म्बर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर भी मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए.

योगी एक जैसा करें व्यव्हार!

एआईएमआईएम का कहना है कि धार्मिक मौकों पर सभी समुदायों की आस्था का सम्मान होना चाहिए. पार्टी नेताओं ने तर्क दिया कि सावन में मीट बंदी की तरह 5 सितंबर को बारह रबीउल अव्वल पर शराबबंदी लागू की जाए.

एआईएमआईएम लीडर अफसर महमूद का बयान

एआईएमआईएम नेता अफ़सर महमूद ने कहा कि मुस्लिम समाज इस खास मौके पर जुलूस निकालता है और पैग़म्बर मोहम्मद साहब की पैदाइश की खुशी में मजलिस करता है. ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार मुस्लिमों की आस्था का भी उसी तरह ख्याल रखे जैसे कांवड़ियों की आस्था का रखा जाता है.

क्या है मुसलमानों की जिंदगी में बारह रबी उल अव्वल का महत्व?

इसे पैग़म्बर मोहम्मद साहब की यौमे पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है. दुनियाभर में मुस्लिम समाज इसे खास धार्मिक आयोजनों, जुलूस और जलसों के साथ मनाता है. इस साल ये 5 सितंबर को मनाई जा रही है. ऐसे में AIMIM ने सीएम योगी से अपील की है कि इस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री पर रोक लगाकर मुस्लिम समाज की धार्मिक परंपरा में किसी भी तरह की खलल से बचा जाए.

बता दें, इससे पहले कई संगठन यही मांग को दोहरा चुके हैं. उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के सीएम और दूसरी सरकारों को मुसलमानों के त्यौहारों में समान व्यव्हार करना चाहिए. जैसे सावन में मीट पर बैन लगाया जाता है, ठीक वैसे ही रबी उल अव्वल के मौके पर शराब पर पाबंदी लगाई जाए. शराब को इस्लाम में हराम करार दिया गया है.