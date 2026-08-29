/निकाह के दिन बाइक की मांग पर अड़ा दूल्हा, बारात नहीं आई तो सदमे में दुल्हन

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Aligarh News in Hindi: अलीगढ़ में एक घर में निकाह की खुशियां उस वक्त मातम जैसी खामोशी में बदल गईं, जब जिस बारात का इंतजार हो रहा था, वह तय वक्त पर दुल्हन के दरवाजे तक ही नहीं पहुंची. घर में निकाह की तैयारियां पूरी थीं, रिश्तेदार जमा थे और पांडाल सज चुका था. लेकिन ऐन वक्त पर दूल्हे ने दहेज में बाइक की मांग रख दी. लड़की के वालिद ने अपनी कमजोर माली हालत का हवाला देते हुए मांग पूरी करने में असमर्थता जताई तो दूल्हा बारात लाने से ही मुकर गया.
तनाजा बढ़ने पर मामला थाने तक पहुंचा और देर शाम तक दोनों फरीकों के बीच समझौते की कोशिश चलती रही. मामला अलीगढ़ जिले के नगला पटवारी इलाके का है. यहां रहने वाली एक लड़की का निकाह शाहजमाल के रहने वाले नौजवान के साथ तय हुआ था. दोनों परिवारों की रजामंदी से 29 अगस्त को निकाह की तारीख मुकर्रर की गई थी. निकाह को लेकर दोनों घरों में तैयारियां चल रही थीं. रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों को बाकायदा कार्ड भी बांटे जा चुके थे.
बाइक की मांग पर अड़ा रहा दूल्हा
लड़की के घर में निकाह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं. मेहमानों के लिए हलवाई पहुंच चुके थे और पांडाल भी लगाया जा चुका था. रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था. परिवार को उम्मीद थी कि कुछ ही देर में बारात आएगी और बेटी का निकाह धूमधाम से हो जाएगा. लेकिन शनिवार सुबह अचानक हालात बदल गए.
दुल्हन के घर वालों के मुताबिक, सुबह दूल्हा फरीक की ओर से निकाह में बाइक देने को लेकर दबाव बनाया जाने लगा. दूल्हा बाइक की मांग पर अड़ गया. दुल्हन के वालिद ने अपनी माली हालत का हवाला दिया. उन्होंने बताया कि वह मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं और माली तौर पर इतने मुस्तहकम नहीं हैं कि दहेज में बाइक दे सकें.
जब लड़की के वालिद ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो लड़के ने बारात लेकर आने से साफ इनकार कर दिया. बारात न आने की खबर जैसे ही लड़की के परिवार तक पहुंची, वहां अफरा-तफरी मच गई. जिन लोगों के घर में कुछ देर पहले तक निकाह की खुशियां थीं, उनके सामने अचानक बड़ा संकट खड़ा हो गया.
लवाहिकीन ने मामले को सुलझाने के लिए बिचौलिए से राब्ता किया. इसके बाद बिचौलिए और चंद रिश्तेदार नौजवान के घर पहुंचे. उन्होंने नौजवान के अहले-खाना को समझाने और मामला खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इल्जाम है कि नौजवान बाइक के मुतालिबे पर ही अड़ा रहा. जब बात-चीत से बात न बनी तो लड़की वाले थाने पहुंच गए. मामला थाने पहुंचने के बाद कुछ मुअज्जज लोगों ने भी दोनों खानदानों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश शुरू की. देर शाम तक दोनों फरीकीन को समझाने और बाहमी रजामंदी कायम करने की कोशिशें जारी रही.
बारात का इंतजार करती रही दुल्हन
उधर, जिस वक्त दुल्हन को अपने निकाह और बारात का इंतजार था, उसी दौरान उसे बारात नहीं आने की जानकारी मिली. यह खबर सुनकर लड़की गहरे सदमे में आ गई. उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. लवाहिकीन घबरा गए और आनन-फानन में उसे इलाके के ही एक डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसका इलाज कराया गया. लवाहिकीन का इल्जाम है कि जेहनी दबाव की वजह से लड़की की तबीयत बिगड़ गई है. उनका कहना है कि निकाह के लिए घर में पूरी तैयारी थी और रिश्तेदार भी पहुंच चुके थे, लेकिन ऐ़न वक्त पर बारात न आने से खानदान को गहरा सदमा पहुंचा.
बताया गया है कि लड़की पांच बहनों में से एक है. उसके वालिद मजदूरी करके खानदान की कफालत करते हैं. ऐसे में पांच बेटियों के निकाह की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है. खानदान की कमजोर माली हालत के पेशे-नजर बाइक का मुतालिबा पूरा करना उनके लिए नामुमकिन था. बारात न आने की खबर फैलते ही इलाके के लोगों में भी सख्त नाराजगी देखी गई. मुकामी लोगों में इस बात पर शदीद गुस्सा है कि निकाह जैसी अहम रस्म से ऐ़न कब्ल दहेज में बाइक के मुतालिबे पर बारात रोक दी गई.
पुलिस ने क्या कहा?
मामला सामने आने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची. क्वार्सी थाने के इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने बताया कि दहेज में बाइक नहीं मिलने पर निकाह से इनकार करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मौके पर जाकर पूरे मामले की जानकारी ली.
हिंदुस्तान ने इंस्पेक्टर अरुण कुमार के मुताबिक, फिलहाल दोनों फरीकों के बीच समझौते की बात चल रही है. पुलिस की मौजूदगी और कुछ मुअज्जज लोगों की कोशिशों के बाद दोनों परिवारों के बीच मामला सुलझाने की कोशिश की जा रही है. अगर बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलता है तो पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी.