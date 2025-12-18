Advertisement
अजान की आवाज से हिंदूवादी संगठन को क्यों हो रही दिक्कत? वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

Uttar Pradesh News: अलीगढ़ में अजान को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. हिंदूवादी संगठन करणी सेना के पदधिकारियों ने मोती मस्जिद के इमाम को जाकर आजान की आवाज कम करने को कहा. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:40 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मस्जिद से तेज आवाज में अजान देने को लेकर बवाल हो गया है. यहां हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मस्जिद से तेज आवाज में अजान देने पर आपत्ति व्यक्त की और आवाज कम करने की मांग की. हिंदूवादी संगठन के लोगों ने कहा कि अजान की तेज आवाज से बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है.

दरअसल, यह मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गूलर रोड स्थित मोती मस्जिद का है. यहां हिंदूवादी संगठन करणी सेना के पदाधिकारियों द्वारा मोती मस्जिद से तेज आवाज में अजान देने पर आपत्ति जताई गई. करणी सेना के एक महिला पदाधिकारी समेत अन्य कार्यकर्ता मोती मस्जिद के इमाम से आजन की आवाज कम करने की अपील की. करणी सेना के एक महिला पदाधिकारी ने मोती मस्जिद के इमाम को कहा कि जैसे हिंदू मंदिरों की आवाज नहीं आती है, वैसे ही तुम्हारी मस्जिदों की आवाज नहीं आनी चाहिए. 

इस घटना की एक वीडीयो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. करणी सेना के लोगों ने कहा कि आजान की तेज ध्वनि से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. करणी सेना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि शांति बनाए रखना है. वहीं युवा शक्ति जिला अध्यक्ष सचिन राघव ने दावा किया कि बातचीत शांतिपूर्ण थी और वीडियो अधूरा वायरल किया गया है. 

हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज नियंत्रित करने के लिए खुद कार्रवाई करती है. इसके बावजूद हिंदूवादी संगठनों द्वारा प्रशासन के बदले खुद मस्जिद की आवाज पर कार्रवाई करना कई सवाल खड़ा कर रहा है. जब राज्य में सरकार और प्रशासन मौजूद है तो ये हिंदूवादी संगठन प्रशासन से अपील करने के बजाए खुद मस्जिद के पास जाकर आवाज कम करने की धमकी या मांग क्यों कर रहे हैं. यहां दो समुदायों में टकराव की स्थिति भी बन सकती थी, अगर यहां दो समुदायों में टकराव हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता?

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

