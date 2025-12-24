Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

UP News: अलीगढ़ जामा मस्जिद विवाद पर कोर्ट सख्त, DM से मांगा रिपोर्ट

Aligarh Jama Masjid News: अलीगढ़ की अपर कोट जामा मस्जिद के बारे में दायर याचिका पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. प्रशासन से कोई जवाब न मिलने पर कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तुरंत रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 24, 2025, 01:52 PM IST

UP News: अलीगढ़ जामा मस्जिद विवाद पर कोर्ट सख्त, DM से मांगा रिपोर्ट

Aligarh Jama Masjid News: भारत में कई मस्जिदों के बारे में दावा किया जा रहा है कि वे पहले मंदिर थीं. इस विवाद के बीच एक हिंदू संगठन ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के ऊपरकोट में जामा मस्जिद असल में एक शिव मंदिर था. उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने प्रशासन से जवाब मांगा. हालांकि, हिंदू संगठन से जुड़े पंडित केशव देव गौतम द्वारा दायर याचिका पर प्रशासन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है. अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन से जवाब मांगा है. कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तुरंत रिपोर्ट जमा करने का भी आदेश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 17 जनवरी, 2026 को होगी.

दरअसल, यह मामला अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके में स्थित जामा मस्जिद से जुड़ा है. याचिकाकर्ता पंडित केशव देव गौतम ने जनवरी 2025 में कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में दावा किया गया था कि जिस जगह पर अभी जामा मस्जिद है, वहां पहले एक शिव मंदिर था. याचिकाकर्ता ने ऐतिहासिक और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर इस दावे की जांच की मांग की थी.

क्या है पूरा मामला
याचिका की शुरुआती सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए तहसील स्तर से लेकर राजस्व, नगर प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी. हालांकि, कोर्ट के निर्देशों के बावजूद यह रिपोर्ट अभी तक कोर्ट में जमा नहीं की गई है. इस देरी को लेकर कोर्ट ने सख़्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि न्यायिक आदेशों का समय पर पालन किया जाना चाहिए और जांच रिपोर्ट में अनावश्यक देरी से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है.

हिंदू संगठन के नेता ने क्या कहा?
रिपोर्ट के मुताबिक, अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर जारी कर सभी तथ्यों की जांच करने और तय समय सीमा के भीतर कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है. याचिकाकर्ता पंडित केशव देव गौतम का कहना है कि उनका मकसद किसी खास समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के ज़रिए ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाना है. उन्होंने दावा किया कि अगर रिपोर्ट समय पर जमा हो जाती है, तो कई महत्वपूर्ण पहलुओं को साफ़ किया जा सकता है.

Salaam Tv Digital Team

