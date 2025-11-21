Advertisement
Zee Salaam

Aligarh के मदरसों के लिए नया नियम, टीचर्स को करनी होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस

Aligarh Madarsa News Rule: अलीगढ़ के मदरसों के लिए प्रशासन ने बड़ा ऐलान किया है. अब ज़िले के सभी मदरसों को अपने यहां बायोमेट्रिक मशीन लगानी होगी, जिस पर सभी टीचर्स की अटेंडेंस नोट की जाएगी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 21, 2025, 08:02 AM IST

Aligarh के मदरसों के लिए नया नियम, टीचर्स को करनी होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस

Aligarh Madarsa News Rule: अलीगढ़ जिला प्रशासन ने मदरसों के लिए एक बड़ फैसला लिया है. नए फैसले के मुताबिक अब सभी मदरसा शिक्षकों के लिए बायोमैट्रिक अटैंडेंस जरूरू कर दी गई है. अधिकारियों ने बताया कि यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद उठाया गया है. हाल ही में दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद मदरसों का लगातार सर्वे जारी है और प्रशासन संदिग्ध लोगों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहा है.

अटेंडेंस के मुताबिक जारी होगी सैलरी

जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि अब से मदरसा शिक्षकों का वेतन उनकी बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही जारी किया जाएगा. उन्होंने यह जानकारी मीडिया से बात करते हुए दी है.  एक सवाल के जवाब में, जिसमें अवैध मदरसों के समानांतर सर्वे की स्थिति पूछी गई थी, रंजन ने बताया कि सत्यापन अभियान फिलहाल रुका हुआ है. अधिकारियों की ओर से अभी यह साफ नहीं किया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले मदरसों की जांच दोबारा कब शुरू होगी.

उत्तर प्रदेश में एटीएस कर रही मदरसों की जांच

उत्तर प्रदेश में एटीएस मदरसों की जांच कर रही है. अलग-अलग जिलों के मदरसों में जाकर टीम पूछताछ कर रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लास्ट के कुछ दिनों बाद कुछ मदरसों और मस्जिदों में पुलिस पहुंची थी और उनसे सवाल किया था कि यहां कोई आकर रुका था, या फिर यहां कोई दूसरे राज्य का शख्स आया था.

मदरसों को देने होंगे दस्तावेज़

इसके साथ ही मदरसों को जांच होने पर ज़रूरी दस्तावेज़ दिखाने के लिए भी कहा गया है. मिसाल के तौर पर किसी जगह से खास फंडिंग, कितने लोग काम करते हैं, छात्र और टीचर्स कहां-कहां से ताल्लुक रखते हैं. हालांकि, एटीएस की इस जांच का कई लोगों ने विरोध भी किया है.

दिल्ली ब्लास्ट से दहला देश

बता दें, दिल्ली के लाल किले के पास एक i20 कार में ब्लास्ट हुआ था. इस ब्लास्ट का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर माना जा रहा है, जो कार चला रहा था. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई थी, जो अलग-अलग राज्यों से ताल्लुक रखते थे. ब्लास्ट के कुछ दिनों बाद डॉक्टर उमर का वीडियो भी सामने आया था जिसमें वह सुसाइड बॉम्बिंग को सही ठहराता हुआ दिख रहा था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

Aligarhaligarh newsaligarh madarsa

